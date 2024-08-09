Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Main Tebak-Tebakan Bareng Yongshun, Hati-Hati Terjebak!

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |17:20 WIB
Main Tebak-Tebakan Bareng Yongshun, Hati-Hati Terjebak!
Main Tebak-Tebakan Bareng Yongshun, Hati-Hati Terjebak! (Foto: Instagram/@yongshunnn_)
A
A
A

JAKARTA - Bagi Yongshun, ide kreatif dan unik merupakan rahasia untuk menghadirkan konten-konten menarik. Terbaru, dia menghadirkan konten tebakan jebakan yang mengundang rasa penasaran penonton.

Kali ini, dia mengajak penonton menebak barang apa yang harus dibawa jika ingin pergi ke Bandung. Ketika dia menyebut basreng alias bakso goreng, maka temannya harus menebak barang lain. 

Main tebak-tebakan bareng Yongshun, hati-hati terjebak. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)
Main tebak-tebakan bareng Yongshun, hati-hati terjebak. (Foto: Instagram/@yongshunnn_)

Tebak-tebakan ini sering kali mengecoh dan akan membuat Anda berpikir keras untuk menebak jawaban yang benar. Komentar-komentar warganet tersebut menjadi bukti keterlibatan penonton dengan konten Yongshun.  

Konten tersebut tak hanya menghibur namun juga memperlihatkan kedekatan Yongshun dengan penontonnya. Tebakan jebakan ini merupakan salah satu konten yang paling banyak ditonton di YouTube Shorts Yongshun.

Kreativitas Yongshun dalam memilih setiap pertanyaan jebakan membuat kontennya menjadi menarik. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati konten lucu dan menantang dari content creator ini, Anda bisa mengikuti channel YouTube @yongshunnn_.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement