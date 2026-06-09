Sering FYP Berkat Tren Viral, Yongshun Ternyata Punya Rumus Rahasia Sendiri

JAKARTA - Mengikuti tren viral menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan para content creator untuk menjangkau lebih banyak penonton. Namun bagi Yongshun, mengikuti tren bukan berarti harus menyalin mentah-mentah apa yang dibuat oleh orang lain. Ia justru memiliki cara tersendiri untuk mengolah tren menjadi konten yang lebih unik dan sesuai dengan karakternya.

Sebagai kreator konten yang aktif di media sosial, Yongshun mengaku cukup sering memperhatikan tren yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Baik melalui Instagram, TikTok, maupun platform lainnya, ia selalu berusaha memahami konten seperti apa yang sedang menarik perhatian publik.

Meski demikian, Yongshun memiliki prinsip khusus yang selalu diterapkan saat membuat konten. Ia menggunakan metode ATM atau Amati, Tiru, dan Modifikasi. Dengan metode tersebut, sebuah tren tidak hanya dijadikan bahan tiruan, tetapi dikembangkan menjadi konsep baru yang memiliki ciri khas tersendiri.

Menurut Yongshun, kreativitas justru lahir ketika seseorang mampu mengolah inspirasi menjadi sesuatu yang berbeda. Karena itulah banyak kontennya tetap terasa segar meski terinspirasi dari tren yang sama dengan kreator lainnya. Pendekatan tersebut juga membuat identitasnya sebagai content creator tetap terjaga di tengah persaingan dunia digital yang semakin ketat.

Tak heran jika berbagai konten Yongshun kerap menarik perhatian pengguna media sosial dan masuk ke halaman FYP. Berbagai konten kreatif hasil pengembangan tren dengan gaya khas Yongshun dapat disaksikan melalui akun Instagram @its.yongshun.

(ant)

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