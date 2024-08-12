Komedi Unik Yongshun, Salah Paham yang Mengocok Perut

JAKARTA - Yongshun dikenal sebagai content creator yang mengangkat komedi unik dan menghibur dalam konten-kontennya. Salah satu konten populernya adalah mengangkat momen salah paham menjadi konten hiburan yang mengocok perut.

Salah satu contohnya ketika Yongshun membahas soal persamaan (sinonim) kata. Dalam video itu, dia bertanya soal persamaan kata ‘bangkrut’. Sang teman yang sedang menggulung tikar pun menjawabnya dengan ‘gulung tikar’.

Momen itu langsung memicu kesalahpahaman karena Yongshun mengira temannya benar-benar bangkrut. Tak berhenti sampai di situ, Yongshun pun mengaku sedang ‘naik daun’.

Komedi unik Yongshun, salah paham yang mengocok perut. (Foto: Instagram/@timothie04)

Pernyataan itu membuat Yongshun mendapat ucapan selamat dari temannya yang mengira sang content creator mulai populer. Padahal, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang sedang naik di atas daun.

Selain alur cerita menggelitik, keunggulan lain video Yongshun adalah kualitas editing yang sangat mendukung keseluruhan konten. Setiap video memiliki editing rapi, transisi halus, dan efek visual tepat.

Nah, jika Anda penasaran dengan video menggelitik versi Yongshun, Anda bisa mengikuti channel YouTube miliknya di @yongshunnn_.*

(SIS)