Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komedi Unik Yongshun, Salah Paham yang Mengocok Perut

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:10 WIB
Komedi Unik Yongshun, Salah Paham yang Mengocok Perut
Komedi Unik Yongshun, Salah Paham yang Mengocok Perut. (Foto: Instagram/@darell.joshua)
A
A
A

JAKARTA - Yongshun dikenal sebagai content creator yang mengangkat komedi unik dan menghibur dalam konten-kontennya. Salah satu konten populernya adalah mengangkat momen salah paham menjadi konten hiburan yang mengocok perut. 

Salah satu contohnya ketika Yongshun membahas soal persamaan (sinonim) kata. Dalam video itu, dia bertanya soal persamaan kata ‘bangkrut’. Sang teman yang sedang menggulung tikar pun menjawabnya dengan ‘gulung tikar’.

Momen itu langsung memicu kesalahpahaman karena Yongshun mengira temannya benar-benar bangkrut. Tak berhenti sampai di situ, Yongshun pun mengaku sedang ‘naik daun’. 

Komedi unik Yongshun, salah paham yang mengocok perut. (Foto: Instagram/@timothie04)
Komedi unik Yongshun, salah paham yang mengocok perut. (Foto: Instagram/@timothie04)

Pernyataan itu membuat Yongshun mendapat ucapan selamat dari temannya yang mengira sang content creator mulai populer. Padahal, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang sedang naik di atas daun.

Selain alur cerita menggelitik, keunggulan lain video Yongshun adalah kualitas editing yang sangat mendukung keseluruhan konten. Setiap video memiliki editing rapi, transisi halus, dan efek visual tepat.

Nah, jika Anda penasaran dengan video menggelitik versi Yongshun, Anda bisa mengikuti channel YouTube miliknya di @yongshunnn_.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement