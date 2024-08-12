Yongshun Gabungkan Musik dan Komedi dalam Konten Adu Mekanik Lagu

Yongshun Gabungkan Musik dan Komedi dalam Konten Adu Mekanik Lagu. (Foto: Instagram/@timothie04)

JAKARTA - Yongshun mengklaim dirinya sebagai CEO of Adu Mekanik & WEH. Julukan itu bahkan ditulisnya sebagai bio di Instagram pribadinya. Lalu apa makna dari julukan tersebut?

Julukan CEO of Adu Mekanik sebenarnya terlihat dalam konten terbarunya di YouTube di mana dia dan teman-temannya menebak kata dalam bahasa asing yang kemudian diartikan menjadi lirik lagu.

Yongshun Gabungkan Musik dan Komedi dalam Konten Adu Mekanik Lagu. (Foto: Instagram/@darell.joshua)

Kemampuan Yongshun memilih kosa kata dalam menebak lirik lagu menjadi keberhasilan dalam konten ini. Menariknya, lagu-lagu yang dipilih bukanlah tembang lawas melainkan sesuatu yang tengah viral di internet.

Hal inilah yang membuat video-video Yongshun terasa relevan dengan penontonnya. Dalam konten adu mekanik & WEH, Yongshun memastikan setiap judulnya menampilkan kemampuannya dalam beradu mekanik.

Selain konsep yang unik, kualitas editing yang rapi, efek visual mendukung, dan transisi halus menjadikan konten Yongsun memanjakan mata penonton. Jadi, jangan lewatkan ya untuk menontonnya di channel YouTube @yongshunnn_.*

(SIS)