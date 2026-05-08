Ade Rai Ogah Dibayar di Film Garapan Baim Wong, Ini Alasannya!

JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara Baim Wong melibatkan binaragawan legendaris, Ade Rai, dalam garapan film terbarunya, berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Keterlibatan tersebut menjadi momen perdana Ade Rai mencicipi dunia akting.

Menariknya, Ade Rai diketahui enggan menerima honor dari Baim selama bergabung dalam proyek film tersebut. Baim menyebut pria asal Bali itu menjalani perannya berdasarkan keikhlasan.

"Salah satu yang paling berkesan itu Ade Rai. Ini film pertama dia, tapi dia memberikan penampilan terbaik. Saat ditanya soal bayaran, dia menolak. Dia melakukan ini sepenuhnya atas dasar persahabatan," ungkap Baim Wong saat ditemui di kawasan Jakarta belum lama ini.

Sebagai sutradara, Baim mengaku tak menyangka dengan prinsip sang binaragawan.

"Dari situ saya belajar kalau kebaikan itu tidak dibuat-buat. Semua muncul dari hati," lanjutnya.

Selain Ade Rai, film ini juga menghadirkan deretan aktor papan atas mulai dari Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihaanun, Happy Salma, hingga aktor muda Ari Irham.

Meski demikian, Baim Wong menilai menyatukan mereka dalam frame yang sama turut menimbulkan tantangan tersendiri.