Dibintangi Wulan Guritno, V+Short Hadirkan Microdrama Sugar Baby Diaries

JAKARTA – V+Short hadir sebagai aplikasi yang menghadirkan microdrama, serial berdurasi singkat dengan format vertikal yang cocok untuk penonton yang menginginkan hiburan cepat, praktis, dan fleksibel.

Setiap episode dikemas dalam durasi 1–3 menit dengan alur cerita yang padat dan penuh momen menarik, sehingga tetap seru meski ditonton di sela aktivitas. Download aplikasi V+Short dengan klik di sini.

V+Short menawarkan beragam genre tontonan dari drama, romance, komedi, hingga thriller. Setiap cerita dikemas dengan gaya storytelling cepat dan penuh cliffhanger yang membuat penonton terus penasaran.

Salah satu microdrama yang mencuri perhatian adalah Sugar Baby Diaries, yang dibintangi oleh Wulan Guritno, Ferry Salim, hingga Sarah Felicia.

Sinopsis Sugar Baby Diaries

Mircrodrama Sugar Baby Diaries berkisah tentang April, seorang mahasiswi yang menjalani kehidupan sebagai sugar baby.

Hidupnya berubah rumit saat terjebak dalam hubungan yang penuh risiko. Di satu sisi, April mulai memiliki perasaan terhadap sugar daddynya, namun di sisi lain ia tetap terikat dengan pacarnya yang manipulatif.