4 Aces Siap Panaskan Panggung Top 4 Indonesian Idol Season XIV

JAKARTA - Mendekati babak Grand Final, 4 ACES (Celyna, Meidra, Niki dan Rio) Indonesian Idol Season XIV siap menghadirkan penampilan terbaik mereka yang lebih personal dan penuh makna.

Mengusung tema ‘Untuk Kamu yang Selalu Ada’, panggung Spekta 12 kali ini menjadi ruang bagi peserta mengungkapkan terima kasih kepada sosok yang selalu hadir dalam perjalanan hidup mereka.

Para kontestan akan tampil penuh emosi, membawakan lagu-lagu yang merepresentasikan cinta, dukungan, dan ketulusan yang tak pernah pergi.

Aksi panggung para kontestan akan semakin Istimewa dengan kehadiran empat Queens Indonesian Idol Legacies. Mereka adalah Regina Ivanova, Nowela Mikhelia, Maria Simorangkir, dan Rimar Callista.

Perjalanan menuju babak ini tidaklah mudah dan menjadi pengingat bahwa kompetisi ini semakin ketat dan setiap vote sangat berarti.