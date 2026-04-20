TOP 6 Siap Tampil Lebih Intim di Spektakuler Show 10 “IDOLA AKUSTIKA”!

JAKARTA - Panggung Indonesian Idol semakin mendebarkan! Memasuki babak Spektakuler Show 10 dengan tersisa 6 finalis. Para finalis akan menghadirkan penampilan yang berbeda dari biasanya lewat tema “IDOLA AKUSTIKA”. Di malam spesial ini, para idola akan membawakan lagu dengan aransemen akustik yang lebih intim, menyentuh, dan penuh penghayatan.

Konsep akustik ini tentu jadi tantangan tersendiri. Tanpa banyak elemen musik, kualitas vokal, emosi, dan kemampuan membawakan lagu akan benar-benar diuji. Siapa yang bisa memikat hati penonton dengan kesederhanaan? Dan siapa yang justru harus pulang?

Menambah keseruan, malam spektakuler ini juga akan menghadirkan penampilan spesial dari Idgitaf yang siap membawa suasana semakin hangat dan penuh rasa lewat karya-karyanya yang khas.

Namun, perjalanan menuju TOP 6 tidaklah mudah. Minggu lalu, langkah Kezi (Kupang) harus terhenti setelah mendapatkan voting terendah. Tak hanya itu, ia juga menerima kritik yang cukup tajam dari Maia Estianty yang menyoroti penampilannya di atas panggung. Momen ini jadi pengingat bahwa persaingan semakin ketat dan setiap penampilan sangat menentukan.

Kini, hanya tersisa enam finalis terbaik yang siap memberikan penampilan maksimal demi melangkah lebih jauh. Dukungan dari para penggemar tentu jadi kunci utama!