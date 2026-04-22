Ecky Legawa Terdepak dari Top 6 Indonesian Idol Season XIV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |13:30 WIB
Ecky Legawa Terdepak dari Top 6 Indonesian Idol Season XIV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Perjalanan Ecky di panggung Indonesian Idol Season XIV harus terhenti, pada 20 April silam. Penampilannya membawakan lagu Pergilah Kasih ternyata tak mampu membawanya bertahan di tengah kompetisi yang semakin panas. 

Voting menempatkan Ecky di posisi buncit yang membuatnya harus mengakhiri perjuangan. Hasil itu menjadi momen emosional bagi Ecky dan para pendukungnya. Selama kompetisi, ia dikenal sebagai sosok yang konsisten menampilkan performa kuat dengan vokal khas. 

Ecky Idol
Ecky Legawa Terdepak dari Top 6 Indonesian Idol Season XIV. (Foto: MNC Media)

Tak sedikit penonton yang merasa kepergiannya terlalu cepat. Ecky enggan kecewa berlarut-larut. Dia justru melihat perjalanan tersebut sebagai pengalaman berharga yang memberikan banyak pelajaran penting dalam hidupnya. 

Salah satu hal yang paling ia rasakan adalah perubahan dalam kedisiplinan dirinya. Menurut Ecky, ajang ini membentuknya menjadi pribadi yang lebih terstruktur dan serius dalam mengejar mimpi. 

Ia bertekad untuk terus mengembangkan diri di dunia musik dengan bekal pengalaman yang telah ia dapatkan selama berada di panggung Indonesian Idol.**

