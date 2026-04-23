Tak Cuma karena Gugatan Ditolak, Denada Juga Bahagia Kini Sudah Punya Menantu

JAKARTA - Penyanyi Denada Tambunan tengah menikmati kebahagiaan dalam keluarga kecilnya. Setelah gugatan penelantaran digugurkan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dirinya kini resmi berstatus sebagai mertua usai putranya Ressa Rizky Rossano menikah pada Rabu, 22 April 2026.

Kebahagiaan itu diungkap manajer sekaligus sahabat Denada, Risna Ories. Ia membenarkan kabar pernikahan Ressa sekaligus berbagi kebahagiaan sang penyanyi.

Risna bahkan menyebut, Denada bahkan sudah berbincang langsung dengan keluarga besan.

"Denada sempat telepon aku, cerita gitu dengan senang dan bahagianya. 'Mbak aku udah punya menantu' katanya gitu. Terus sempat ngobrol juga sama besannya," kata Risna Ories di Bintaro, Tangerang Selatan belum lama ini.

Risna mengatakan bahwa Denada menyaksikan prosesi akad nikah Ressa dan istrinya melalui panggilan video.

Hal tersebut lantaran Denada belum bisa hadir secara langsung di hari bahagia sang anak.

"Intinya tadi Denada memberikan kabarnya bahwa tadi sempat video call, sempat ngobrollah gitu sama besan, sama menantu. Wah enak dong seru dong besannya gimana aku bilang. Iya lucu katanya, ketawa-ketawa aja kita ngobrol terus foto video call gitu," tutur Risna.