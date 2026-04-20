Harry Styles Tolak Ajakan Foto Bareng, Azizah Salsha: Mau Nangis

Harry Style menolak ajakan Azizah Salsha untuk foto bareng saat bertemu di jalanan Kota London, pada 20 April 2026. (Foto: Instagram/@azizahsalsha_)

LONDON - Azizah Salsha menceritakan momen tak terduga dirinya bertemu dengan sang idola, Harry Styles, di jalanan Kota London, Inggris, pada 20 April 2026.

Dalam unggahannya di Insta Story, Azizah mengaku, sedang mencari sarapan ketika secara tak sengaja berpapasan dengan Harry yang berjalan sendirian dengan outfit serba hitam.

Azizah kemudian memberanikan diri untuk menghampiri pelantun As It Was tersebut dan meminta foto bareng. Sayang, permintaan itu ditolak oleh personel One Direction tersebut.

“Ternyata enggak bisa (foto bareng). Tapi dia bilang, ‘Nice to meet you tho’. Mau nangis (rasanya),” kata selebgram 22 tahun itu dalam caption unggahan Insta Story miliknya, pada Senin (20/4/2026).

Dalam unggahan berbeda, Azizah Salsha menegaskan, dirinya tak merasa sedih ditolak foto bareng oleh Harry Styles. Dia justru mengaku, sangat bahagia karena bisa bertemu dengan sang idola.

“Guys, aku upload karena aku happy. Aku Directioners sejak anak-anak. Jadi ditolak foto pun enggak sedih atau apa. Sudah happy banget ketemu dan berinteraksi sama Harry,” ujarnya menambahkan.

Unggahan Azizah Salsha itu kemudian dibagikan ulang akun @foruccdec di TikTok. “Padahal tinggal bilang ‘Aku anaknya Andre Rosiade’. Pasti langsung mau si Harry Styles,” kata @ghi****nd.