Microdrama Wine, Sex & Billions Hadirkan Drama Singkat Super Intens di VISION+

JAKARTA - Di tengah tren microdrama yang semakin booming secara global, VISION+ terus menghadirkan judul terbaru yang berani dan penuh tensi, kali ini “Wine, Sex & Billions”. Mengusung gaya storytelling cepat khas vertical drama, series pendek ini menawarkan kisah gelap tentang ambisi, manipulasi, dan permainan kekuasaan semuanya dalam format singkat yang bikin nagih.

Bercerita mengenai Rudy adalah seorang sommelier jenius dengan kemampuan luar biasa dalam mengenali kualitas dan keaslian anggur. Hidupnya berubah ketika ia secara tak sengaja membongkar praktik pemalsuan anggur dalam sebuah pesta kalangan elit.

Alih-alih menjadi pahlawan, Rudy justru dipaksa bekerja untuk sosok berpengaruh di balik pemalsuan tersebut. Situasinya semakin rumit ketika seorang agen federal korup ikut memerasnya. Terjebak di antara dua kekuatan berbahaya, Rudy harus menggunakan kecerdasannya untuk bertahan hidup.

Namun seiring waktu, permainan semakin berisiko, kepercayaan mulai hilang, dan satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan bermain lebih licik dari semua orang. Seperti banyak kisah dalam dunia microdrama, konflik dalam “Wine, Sex & Billions” tidak pernah berjalan lurus. Dalam permainan penuh tipu daya ini, Rudy tidak hanya bertahan, ia berevolusi.

Ia mulai memahami bahwa untuk mengalahkan predator, ia harus menjadi lebih berbahaya dari mereka. Hingga akhirnya, melalui skema penipuan berisiko tinggi, Rudy berhasil membalikkan keadaan, mengalahkan kedua pihak yang menekannya. Daya tarik utama series pendek ini terletak pada perpaduan dunia glamor dan sisi kelam kekuasaan menghadirkan karakter-karakter abu-abu yang tidak sepenuhnya benar atau salah. Penonton diajak menyelami atmosfer penuh skandal, ambisi, dan permainan psikologis yang membuat setiap episode bikin penasaran.