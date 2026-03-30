Rahasia Perselingkuhan Lima Sahabat Berujung Tragedi di VISION+ Microdrama Jejak Terakhir

JAKARTA - VISION+ merilis microdrama baru dengan genre misteri dan konflik psikologis yang semakin menarik perhatian penonton berjudul "Jejak Terakhir". Microdrama ini menjadi series dengan durasi singkat yang mengangkat kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, serta rahasia yang akhirnya membawa konsekuensi tragis.

Cerita Jejak Terakhir mengikuti kehidupan lima sahabat yakni Claire, Emily, Luke, Travis, dan Ashley. Dalam lingkaran pertemanan itu, Claire menjalin hubungan dengan Travis, sementara Emily berpacaran dengan Luke. Ashley menjadi satu-satunya yang masih sendiri.

Statusnya sebagai single sering dijadikan bahan candaan oleh sahabat-sahabatnya. Namun perselingkuhan mulai terjadi di antara mereka. Travis diam-diam menjalin hubungan dengan Emily, sementara Luke justru terlibat kedekatan dengan Claire. Hubungan terlarang itu berlangsung secara diam-diam, seolah tidak akan pernah diketahui siapa pun.

Ashley menjadi satu-satunya orang yang mengetahui seluruh rahasia tersebut. Mengetahui pengkhianatan yang terjadi di antara sahabatnya membuat Ashley menyimpan rasa kecewa yang semakin lama semakin besar. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percaya. Dari situlah dendam mulai muncul.

Microdrama Jejak Terakhir dibintangi oleh sejumlah aktor muda yang menghadirkan dinamika karakter dalam cerita ini, di antaranya Violeta Wijaya, Alika Dinda, Angga Asyafriena Ukantas, Kano Weidner, Vania Valencia, Keke Kartika. Kehadiran para pemeran tersebut memberikan warna tersendiri dalam menggambarkan konflik persahabatan yang berubah menjadi misteri penuh ketegangan.

Bagi penonton yang menyukai cerita misteri dengan konflik emosional yang kuat, Jejak Terakhir menghadirkan alur cerita yang plot twist. Microdrama ini memperlihatkan bagaimana rahasia, kecemburuan, dan keputusan yang diambil dalam emosi dapat mengubah hidup seseorang secara drastis.



(kha)

