Rahasia Perselingkuhan Lima Sahabat Berujung Tragedi di VISION+ Microdrama Jejak Terakhir

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |14:03 WIB
JAKARTA - VISION+ merilis microdrama baru dengan genre misteri dan konflik psikologis yang semakin menarik perhatian penonton berjudul “Jejak Terakhir”. Microdrama ini menjadi series dengan durasi singkat yang mengangkat kisah tentang persahabatan, pengkhianatan, serta rahasia yang akhirnya membawa konsekuensi tragis. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Cerita Jejak Terakhir mengikuti kehidupan lima sahabat yakni Claire, Emily, Luke, Travis, dan Ashley. Dalam lingkaran pertemanan itu, Claire menjalin hubungan dengan Travis, sementara Emily berpacaran dengan Luke. Ashley menjadi satu-satunya yang masih sendiri. 

Statusnya sebagai single sering dijadikan bahan candaan oleh sahabat-sahabatnya. Namun perselingkuhan mulai terjadi di antara mereka. Travis diam-diam menjalin hubungan dengan Emily, sementara Luke justru terlibat kedekatan dengan Claire. Hubungan terlarang itu berlangsung secara diam-diam, seolah tidak akan pernah diketahui siapa pun. 

Ashley menjadi satu-satunya orang yang mengetahui seluruh rahasia tersebut. Mengetahui pengkhianatan yang terjadi di antara sahabatnya membuat Ashley menyimpan rasa kecewa yang semakin lama semakin besar. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia percaya. Dari situlah dendam mulai muncul. 

Microdrama Jejak Terakhir dibintangi oleh sejumlah aktor muda yang menghadirkan dinamika karakter dalam cerita ini, di antaranya Violeta Wijaya, Alika Dinda, Angga Asyafriena Ukantas, Kano Weidner, Vania Valencia, Keke Kartika. Kehadiran para pemeran tersebut memberikan warna tersendiri dalam menggambarkan konflik persahabatan yang berubah menjadi misteri penuh ketegangan. 

Nonton Jejak Terakhir Streaming di VISION+ Bagi penonton yang menyukai cerita misteri dengan konflik emosional yang kuat, Jejak Terakhir menghadirkan alur cerita yang plot twist. Microdrama ini memperlihatkan bagaimana rahasia, kecemburuan, dan keputusan yang diambil dalam emosi dapat mengubah hidup seseorang secara drastis. Jejak Terakhir dapat disaksikan melalui streaming di VISION+ mulai Rp20.000,- per bulan. Download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store sekarang!
 

(kha)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/598/3209232//secret_between_us-fM0A_large.jpg
Microdrama VISION+ Secret Between Us: Kisah Perselingkuhan dan Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/598/3208951//love_in_disguise-c4vM_large.JPG
Sinopsis Microdrama VISION+ Love In Disguise, Misi Rahasia Rio Bongkar Jaringan Narkoba di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/598/3208762//satu_atap_dua_mantan-58nm_large.JPG
VISION+ Microdrama Satu Atap Dua Mantan, Ini Kisah Tinggal Serumah Sama Mantan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/598/3208747//vision_plus-pEAB_large.JPG
Lagi Tren Video Singkat, VISION+ Hadirkan Microdrama dengan Cerita Sat Set Bikin Nagih! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/598/3207413//microdrama_dendam_uang_haram-PmF1_large.jpeg
Microdrama VISION+ Dendam Uang Haram: Serangan Berbahaya 3 Karyawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/598/3207376//microdrama_cinta_dua_kasta-XTOr_large.jpeg
Microdrama VISION+ Cinta Dua Kasta: Ketika Asmara Terhalang Status
