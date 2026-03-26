HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama VISION+ Love In Disguise, Misi Rahasia Rio Bongkar Jaringan Narkoba di Kampus

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |22:01 WIB
JAKARTA - VISION+ kali ini merilis microdrama berjudul “Love In Disguise”, sebuah drama singkat yang menghadirkan cerita yang membuat penonton penasaran di setiap episodenya. Microdrama Love In Disguise dapat disaksikan dengan klik link di sini

Cerita berpusat pada Rio yang datang ke sebuah kampus elit. Namun ternyata, ia tidak datang hanya untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa baru. Rio menyamar dengan identitas lain karena memiliki misi rahasia, yaitu menyusup ke lingkungan kampus untuk membongkar jaringan narkoba yang diduga beroperasi di sana.  Penyelidikan Rio pun mengarah pada Jenna. 

Ia dikenal sebagai ketua geng kampus paling populer sekaligus figur yang selalu menjadi pusat perhatian. Dengan karisma dan pengaruh yang dimilikinya, Jenna terlihat seperti sosok yang sulit disentuh dan bagi Rio, ia menjadi target utama dalam misinya. Namun semakin dekat Rio mengenal Jenna, semakin banyak hal yang membuatnya ragu dengan kecurigaannya sendiri. 

Di balik reputasi dan kekuasaan yang melekat padanya, Jenna ternyata memiliki sisi lain yang jarang diketahui orang. Seiring berjalannya waktu, potongan demi potongan kebenaran mulai terungkap. Streaming Sekarang di VISION+ Saksikan kisah Rio dan Jenna hanya di VISION+ Microdrama. 

Dengan format microdrama berdurasi singkat, kamu bisa nonton cerita serunya kapanpun dimanapun. Download aplikasi VISION+ dan dapatkan paket VISION+ Premium mulai dari Rp20.000 sekarang!

