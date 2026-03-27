HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Richard Lee Bungkam Usai 7 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |18:09 WIB
Istri Richard Lee Bungkam Usai 7 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya
Istri Richard Lee Bungkam Usai 7 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya. (Foto: Instagram/@renieffendi24)
JAKARTA - Reni Effendi, istri Richard Lee, tersangka kasus dugaan pelanggaran hak konsumen yang dilaporkan Dokter Detektif (Doktif) akhirnya menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pada Jumat (27/3/2026). 

Reni yang mengenakan dress putih dan masker pink tersebut menjalani pemeriksaan selama 7 jam. Dia terlihat meninggalkan Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, sekitar pukul 16.55 WIB.

Reni Effendi
Istri Richard Lee Bungkam Usai 7 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya. (Foto: Instagram/@renieffendi24)

Saat melihat kerumunan awak media menantinya, ibu tiga anak tersebut langsung berjalan cepat menuju mobilnya. Tak ada kata yang terucap dari mulut Reni terkait pemeriksaan yang dijalaninya. 

Reni Effendi juga enggan memberikan komentar terkait pertanyaan awak media terkait kondisi terkini Richard Lee sejak ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, pada 6 Maret silam. 

Kompol Andaru Rahutomo, Kasubid Penmas Polda Metro Jaya mengatakan, pemeriksaan terhadap istri Richard Lee dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah disusun oleh tim penyidik.

Istri Richard Lee
Istri Richard Lee Bungkam Usai 7 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya. (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Reni Effendi diperiksa sebagai saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa pidana yang disangkakan kepada suaminya. Keterangan Reni sangat dibutuhkan untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

“Untuk memenuhi unsur perbuatan pidana terhadap tersangka, penyidik tentunya membutuhkan kelengkapan alat bukti. Karena itu, penyidik memeriksa saudari RE ini,” imbuh Andaru.

Perpanjangan Masa Tahanan 

