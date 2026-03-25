HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Microdrama Satu Atap Dua Mantan, Ini Kisah Tinggal Serumah Sama Mantan 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |22:31 WIB
JAKARTA - Bagaimana jadinya jika dua orang yang sudah memutuskan berpisah justru masih harus tinggal serumah? Situasi canggung, emosi yang belum selesai, hingga konflik yang tak terduga menjadi bumbu utama dalam microdrama Satu Atap Dua Mantan yang bisa disaksikan di VISION+. Klik link di sini untuk nonton streaming!

Mengusung cerita drama keluarga yang penuh intrik, microdrama ini tidak hanya menghadirkan kisah perceraian, tetapi juga rahasia, pengkhianatan, dan pertaruhan tentang arti sebuah keluarga. Tetap Serumah Meski Akan Bercerai Bercerita tentang rumah tangga Bram dan Dina yang berada di ambang perceraian. 

Namun, keduanya terpaksa tetap tinggal dalam satu rumah demi putri mereka, Safa, yang mengidap asma. Safa sangat menentang perceraian orang tuanya. Demi menjaga kondisi sang anak, Bram dan Dina sepakat menunda perpisahan mereka, setidaknya sampai Safa siap menerima kenyataan. Tapi hidup serumah sebagai “dua mantan” ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. 

Munculnya Ancaman dari Orang Terdekat Situasi makin rumit dengan kehadiran Adisti, pembantu rumah tangga yang diam-diam memiliki niat tersembunyi. Dengan sikap manis dan penuh perhatian, Adisti mulai menggoda Bram dan mencoba masuk lebih dalam ke kehidupan keluarga tersebut. 

Namun ternyata, Adisti tidak sendirian. Ia memiliki kekasih bernama Wisnu, yang juga punya rencana licik. Wisnu berusaha mendekati Dina dengan berbagai cara, berharap bisa menghancurkan hubungan Bram dan Dina sekaligus merebut harta yang mereka miliki. Permainan manipulasi ini perlahan menjerat seluruh anggota keluarga. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/598/3208747//vision_plus-pEAB_large.JPG
Lagi Tren Video Singkat, VISION+ Hadirkan Microdrama dengan Cerita Sat Set Bikin Nagih! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/51/3208703//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_borussia_dortmund_legends_vs_benfica_legends_di_vision-1l0z_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Borussia Dortmund Legends vs Benfica Legends di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/38/3208287//simak_jadwal_siaran_langsung_race_motogp_brasil_2026-xeIO_large.jpeg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Brasil 2026, Live Streaming di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/598/3207993//vision_berkah_ramadhan-ZPdy_large.jpeg
Tontonan Berkah Lebaran, Rekomendasi Spesial Temani Momen Kumpul Keluarga di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/598/3207782//tontonan_seru_vision-HU9C_large.jpeg
Rekomendasi Tontonan Seru VISION+ untuk Temani Akhir Ramadan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/16/3207627//vision_plus_dan_telkomsel_menghadirkan_paket_combo_plus-dcOe_large.jpeg
'Obat' Anti Bosan Saat Perjalanan Mudik? Cek, Combo Kuota Telkomsel Murah + Gratis Streaming Vision+!
