Cerita Hugh Jackman Nyaris Terdepak dari X-Men

LOS ANGELES - Aktor Hugh Jackman ternyata nyaris kehilangan lakonnya sebagai Wolverine dalam film populer Marvel Studios, X-Men. Kisah tersebut, diungkapkannya dalam sebuah pertunjukan musikal pada Juni 2019.

"Sekitar 5 minggu setelah syuting X-Men bergulir, aku nyaris dipecat Marvel. Cerita ini belum banyak aku ungkapkan dalam wawancara (media)," ujarnya seperti dikutip dari The Hollywood Reporter, pada Selasa (24/3/2026).

Lebih lanjut Jackman mengungkapkan, kala itu bos Marvel Studios, Kevin Feige, mengajaknya makan siang. Feige secara blakblakan mengungkapkan, tidak merasakan ada chemistry antara sang aktor dengan karakter Wolverine yang diperankannya.

Alasan Bos Marvel Nyaris Depak Hugh Jackman dari X-Men. (Foto: Nobleman Magazine)

Keesokan harinya, menurut Jackman, Gavin Hood selaku sutradara X-Men juga mengajaknya untuk berdiskusi. Menariknya, apa yang dibicarakan sang sutradara sama persis dengan yang disampaikan Feige sehari sebelumnya.

“Dari situ, aku yakin bahwa mereka sebenarnya sudah membahas tentang hal ini dan itu membuatku takut. Apa yang mereka sampaikan membuatku berpikir, aku akan segera dipecat. Terus terang, itu adalah titik terendah dalam karierku,” kata Hugh Jackman.

Dari lokasi syuting, Hugh Jackman mengaku pulang ke rumah dan curhat kepada mantan istrinya, Deborra-Lee Furness. Sang aktor mengaku, istrinya mendengarkan dengan sangat sabar semua keluh kesahnya.