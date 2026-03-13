HOME CELEBRITY TV SCOOP

Berlangsung Sengit, Intan Putri Berhasil Menjadi Juara KDI 2026

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |23:13 WIB
Berlangsung Sengit, Intan Putri Berhasil Menjadi Juara KDI 2026
Berlangsung Sengit, Intan Putri Berhasil Menjadi Juara KDI 2026. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Intan Putri asal Lampung berhasil keluar sebagai juara KDI 2026. Dua kontestan lain, Erhan asal Ogan Komering Ilir dan Raini asal Pekalongan masing-masing menempati posisi dua dan tiga.

Pada malam Grand Final KDI 2026 yang digelar pada 12 Maret 2026, ketiga peserta tampil mengesankan. Mereka menyuguhkan penampilan terbaik yang sukses menghipnotis juri dan penonton.

"Semua juri berdiri, tidak ada yang tidak menikmati. Malam ini buat saya perfect," ujar juri Ayu Ting Ting.

Malam Grand Final KDI 2026 semakin meriah dengan penampilan spesial Armada Band, Pasheman, Bravery, dan para juri bintang yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan para finalis.

Sebagai juara KDI 2026, Intan Putri berhak mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp350 juta. "Terus terang, aku deg-degan banget. Alhamdulillah, aku dapat kesempatan rekaman single debut," katanya.

