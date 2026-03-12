Malam Ini! Grand Final KDI 2025 Semakin Spektakuler dengan Kolaborasi Top Band & Bintang Dangdut

JAKARTA - Malam ini, perjalanan panjang para peserta Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025 akhirnya mencapai puncaknya. Setelah melalui berbagai tahap kompetisi yang penuh tantangan dan persaingan sengit, kini hanya tersisa tiga finalis terbaik yang siap menaklukkan panggung Grand Final KDI 2025 untuk meraih gelar Bintang KDI 2025.

Tiga calon bintang yang akan memperebutkan posisi tertinggi di panggung KDI adalah Erhan dari Ogan Komering Ilir, Intan dari Lampung, dan Raini dari Pekalongan. Ketiganya telah menunjukkan perjuangan luar biasa sejak audisi hingga babak akhir, dengan penampilan yang terus memukau para juri dan pemirsa.

Grand Final KDI malam ini akan hadir semakin spektakuler dengan kolaborasi istimewa dari Armada Band bersama para bintang dangdut ternama seperti Ayu Ting Ting, Elvi Sukaesih, Inul Daratista, dan Iis Dahlia, yang akan menghadirkan warna berbeda di panggung Grand Final.

Kemegahan panggung juga akan diperkuat dengan aksi panggung masif dari Pasheman, Bravery, serta Choir Y2K yang akan berkolaborasi bersama ketiga finalis, menciptakan penampilan yang lebih megah dan penuh kejutan di setiap segmennya.

Tidak hanya itu, konsep Grand Final Super Glam akan semakin mempercantik panggung dengan sentuhan make over istimewa dari Bubah Alfian yang berkolaborasi bersama master fashion stylist Caren Delano, menghadirkan tampilan yang glamor dan berkilau di malam penentuan