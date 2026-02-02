Uji Kesetiaan yang Berakhir Luka, Microdrama VISION+ The Red Wedding Sajikan Cerita Pahit Pernikahan

JAKARTA - Pernikahan yang terlihat baik-baik saja, ternyata bisa menyimpan luka yang tak terucap. Inilah yang diangkat dalam microdrama terbaru VISION+ berjudul “The Red Wedding”, sebuah drama pendek singkat tentang cinta, pengorbanan, dan kesetiaan yang diuji. Klik di sini untuk nonton microdrama “The Red Wedding”.

Menceritakan tentang Raka dan Almira yang telah menjalani biduk rumah tangga selama bertahun-tahun. Namun, Raka mulai merasakan jarak antara ia dan istrinya, membuat Raka bertanya-tanya: apakah cinta itu masih ada? Didorong rasa ragu, Raka melakukan sebuah uji kesetiaan. Ia berpura-pura mengaku mengidap penyakit serius di hadapan Almira. Reaksi sang istri di luar dugaan.

Alih-alih menunjukkan kepedulian, Almira justru merespons negatif. Kekecewaan Raka semakin dalam ketika sikap Almira kian berubah. Merasa aman dan tak terpantau, Almira mulai berani melangkah terlalu jauh hingga terjerumus dalam perselingkuhan.

Pengkhianatan ini menjadi pukulan telak bagi Raka, yang sejak awal hanya ingin mencari kejujuran dalam pernikahannya. Raka akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa penyakit itu hanyalah sandiwara. Fakta tersebut membuat Almira terkejut, sekaligus memaksanya menghadapi kenyataan atas sikap dan pilihannya sendiri.

Diperankan oleh James Thomas Smith, Ashifa Rizqina, dan Angel Ginting, microdrama “The Red Wedding” menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan realita banyak pasangan. Tentang bagaimana kurangnya empati, komunikasi yang terputus, dan pengabaian kecil bisa berujung pada kehancuran kepercayaan.

Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan kisah-kisah singkat dengan konflik yang relevan dan emosional. Dengan durasi padat namun penuh makna, setiap cerita mampu meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya.

Saksikan "The Red Wedding" secara eksklusif hanya di VISION+.



