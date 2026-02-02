Misi Rahasia Berujung Jatuh Cinta, Nonton Microdrama Bodyguard Terjebak Cinta di VISION+

JAKARTA - VISION+ merilis microdrama terbaru berjudul “Bodyguard Terjebak Cinta”, yang bisa disaksikan streaming dalam format vertikal. Klik di sini untuk nonton sekarang! Ceritanya tentang Naura yang merupakan putri dari seorang bodyguard keluarga kaya.

Mengikuti jejak sang ayah, ia mendapat tugas berisiko: menyusup ke sebuah kampus elit untuk melindungi Aldo, pewaris keluarga tersebut, sekaligus menjatuhkan musuhnya, Dito. Dengan identitas palsu sebagai mahasiswi, Naura masuk ke lingkungan kampus dan mulai menjalankan misinya dengan rapi. Rencananya berjalan mulus.

Lewat sebuah jebakan yang ia susun dengan hati-hati, Dito akhirnya dikeluarkan dari kampus. Bagi Naura, tugas itu seharusnya selesai. Namun semuanya berubah saat ia bertemu dengan ibu Dito. Dari pertemuan itu, Naura mulai menyadari bahwa ada sisi lain dari Dito yang selama ini ia abaikan.

Rasa bersalah dan penyesalan perlahan muncul. Diam-diam, Naura mulai membantu Dito. Dari sekadar memberi informasi, hingga ikut melindunginya dari masalah yang lebih besar. Kedekatan di antara mereka pun tumbuh tanpa disadari, membuat posisi Naura semakin sulit. Di satu sisi, ia masih terikat pada tugasnya.

Di sisi lain, hatinya mulai berpihak. Situasi memanas ketika Aldo mulai menyerang balik. Merasa terancam, Naura akhirnya mengambil keputusan besar. Ia bekerja sama dengan teman-teman Dito untuk mengungkap kejahatan Aldo yang selama ini tersembunyi. Risiko semakin besar, tapi Naura memilih mengikuti kata hatinya.

Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nonton full episodenya di VISION+. Sebagai Indonesia's Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita-cerita singkat dengan konflik seru dan relevan untuk ditonton kapan saja. Saksikan "Bodyguard Terjebak Cinta" secara eksklusif di VISION+.



