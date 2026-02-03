Sinopsis Microdrama VISION+ Bad Boy Empire, Ketika Kekuasaan Jax King Berujung Kehancuran

JAKARTA - VISION+ terus konsisten menghadirkan microdrama terbaru setiap hari dengan cerita singkat namun penuh konflik. Kali ini, VISION+ merilis microdrama berjudul “Bad Boy Empire”, sebuah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan kehancuran di balik gemerlap industri musik. Klik di sini untuk nonton streaming eksklusif di VISION+.

“Bad Boy Empire” berpusat pada sosok Jax King, seorang intern ambisius yang membangun karirnya dari nol hingga menjelma menjadi pemilik label musik paling berkuasa. Berkat kerja keras dan insting tajamnya dalam menemukan talenta, Jax berhasil mengukuhkan diri sebagai figur berpengaruh di industri musik.

Namun, seiring datangnya kesuksesan, ambisi Jax perlahan berubah menjadi ego. Kepemimpinan yang dulu dibangun dengan visi dan kepercayaan, kini berubah. Di balik pencapaian gemilangnya, Jax mulai menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu korban utama dari sistem yang ia ciptakan adalah Ace, artis muda berbakat yang terjebak dalam lingkaran eksploitasi label.

Sementara itu, Nia, pasangan Jax yang telah mendampinginya sejak sebelum sukses, mulai merasa asing. Muncul laporan-laporan mencurigakan mengenai label milik Jax. Detektif Morris perlahan menelusuri pola penyalahgunaan kekuasaan yang tersembunyi di balik kontrak para artis, dan pertemuan-pertemuannya. Sedikit demi sedikit, kejayaan Jax mulai retak ketika skandal yang selama ini tertutup akhirnya tercium publik.

Microdrama “Bad Boy Empire” menyajikan cerita yang tajam dan relevan, menyoroti sisi gelap industri musik serta konsekuensi dari kekuasaan yang disalahgunakan. Ringkas, intens, dan penuh konflik, microdrama ini menghadirkan potret kehancuran seorang raja industri yang harus membayar tindakan masa lalunya.

Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita-cerita singkat dengan tema beragam dan dekat dengan realita. Saksikan “Bad Boy Empire” secara eksklusif di VISION+. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store, dan nikmati microdrama seru lainnya setiap hari.



