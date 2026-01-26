American Idol Season 24 Kembali Membawa Rivalitas & Mimpi Baru! Streaming di VISION+

JAKARTA - Panggung besar American Idol kembali dimulai. Season 24 siap menghadirkan generasi baru penyanyi berbakat yang datang dengan mimpi besar dan ambisi kuat.

Formula khas American Idol masih sama, bakat, drama, kejutan, dan persaingan yang bikin penonton ikut deg-degan. Kabar baiknya, kamu bisa nonton streaming American Idol Season 24 di VISION+.

Cukup klik link di sini untuk nonton keseruannya! Musim ini tetap dipandu oleh Ryan Seacrest, sosok yang sudah identik dengan American Idol selama puluhan musim.

Dengan gaya khasnya yang luwes dan penuh energi, Ryan kembali menemani para peserta sejak audisi hingga momen penentuan yang krusial. Di balik meja juri, kombinasi yang solid kembali hadir. Carrie Underwood, Luke Bryan, dan Lionel Richie melanjutkan kebersamaan mereka sebagai trio juri.

Lionel dan Luke sudah lama jadi bagian dari perjalanan American Idol era ABC, sementara Carrie yang pernah merasakan langsung kerasnya kompetisi Idol membawa sudut pandang yang lebih personal dan relate dengan para peserta.