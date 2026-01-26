Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Microdrama Studio Cinta, Nonton Streaming di VISION+

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |19:59 WIB
Sinopsis Microdrama <i>Studio Cinta</i>, Nonton Streaming di VISION+
Microdrama Studio Cinta
A
A
A

JAKARTA - VISION+ merilis microdrama terbaru bertajuk “Studio Cinta”, yang mengangkat kisah perjuangan seorang gadis muda menghadapi pengkhianatan, ketidakadilan, dan masa lalu yang kelam. 

Dikemas dengan alur singkat dan konflik intens, Studio Cinta menghadirkan cerita yang relevan dan emosional tentang keberanian untuk bangkit dan memperjuangkan mimpi. Klik di sini untuk nonton microdrama “Studio Cinta”. 

Microdrama ini berfokus pada Clara, gadis yatim piatu berusia 20 tahun yang sejak kecil tinggal di sebuah sanggar modern dance. Sanggar tersebut dikelola oleh Ibu Desi, yang memperlakukan Clara secara tidak adil. 

Clara dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah, sering mendapat perlakuan kasar, dan dilarang menari meski memiliki bakat. Putra Ibu Desi yang bernama Kevin pulang dan tanpa sengaja melihat Clara menari secara diam-diam. 

Kevin kemudian mendorong Clara untuk kembali menari dan memberinya kesempatan bergabung di sanggar. Seiring waktu, keduanya menjadi dekat dan Clara kembali memiliki harapan untuk mengejar mimpinya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/51/3197349//matchday_ke_19_bundesliga_2025_2026-atNT_large.jpg
Klik di Sini! Cara Nonton Bundesliga 2025-2026 Matchday Ke-19 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/598/3197309//mendadak_cinta-ZDRv_large.jpg
Microdrama VISION+ Mendadak Cinta: Ketika Menyukai Artis Penuh Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/598/3196970//from_tumbler_with_love-OwXu_large.JPG
Naya & Patra Terjebak Cinta di Microdrama VISION+ From Tumbler With Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/51/3196964//timnas_china_u_23_vs_jepang_u_23_di_final_piala_asia_u_23_2026-nHCa_large.jpg
Cara Nonton Timnas China U-23 vs Jepang di Final Piala Asia U-23 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/51/3196893//saksikan_pertandingan_liga_europa_2025_2026-tKQa_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Liga Europa 2025-2026 Matchday Ke-7 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/261/3196507//liga_champions_2025_2026-KZzb_large.jpg
Link Live Streaming Slavia Praha vs Barcelona hingga Inter Milan vs Arsenal di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement