Sinopsis Microdrama Studio Cinta, Nonton Streaming di VISION+

JAKARTA - VISION+ merilis microdrama terbaru bertajuk “Studio Cinta”, yang mengangkat kisah perjuangan seorang gadis muda menghadapi pengkhianatan, ketidakadilan, dan masa lalu yang kelam.

Dikemas dengan alur singkat dan konflik intens, Studio Cinta menghadirkan cerita yang relevan dan emosional tentang keberanian untuk bangkit dan memperjuangkan mimpi. Klik di sini untuk nonton microdrama “Studio Cinta”.

Microdrama ini berfokus pada Clara, gadis yatim piatu berusia 20 tahun yang sejak kecil tinggal di sebuah sanggar modern dance. Sanggar tersebut dikelola oleh Ibu Desi, yang memperlakukan Clara secara tidak adil.

Clara dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah, sering mendapat perlakuan kasar, dan dilarang menari meski memiliki bakat. Putra Ibu Desi yang bernama Kevin pulang dan tanpa sengaja melihat Clara menari secara diam-diam.

Kevin kemudian mendorong Clara untuk kembali menari dan memberinya kesempatan bergabung di sanggar. Seiring waktu, keduanya menjadi dekat dan Clara kembali memiliki harapan untuk mengejar mimpinya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama.