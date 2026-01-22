Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Naya & Patra Terjebak Cinta di Microdrama VISION+ From Tumbler With Love

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |22:12 WIB
Naya & Patra Terjebak Cinta di Microdrama VISION+ <i>From Tumbler With Love</i>
From tumbler with love
A
A
A

JAKARTA – Cinta memang sering datang dari arah yang tak disangka. Lewat microdrama romantis terbarunya, VISION+ menghadirkan “From Tumbler With Love”, sebuah romantic comedy yang dekat dengan realita kehidupan, tentang ambisi, luka masa lalu, dan perasaan yang tumbuh di tengah tekanan pekerjaan. Klik di sini untuk nonton streaming. 

Cerita berpusat pada Naya dan Patra. Di kantor agency kreatif tempat mereka bekerja, keduanya dikenal ambisius, kompetitif, dan sama-sama ingin selalu berada di posisi terdepan. 

Saling bersaing, setiap ide dan adu argumen bisa jadi medan perang kecil. Sama-sama cerdas, sama-sama keras kepala, dan sama-sama ingin selalu unggul, persaingan di antara mereka bukan rahasia, apalagi saat kantor meluncurkan sebuah campaign besar “Dari Tumbler Turun ke Hati”. 

Bagi Naya dan Patra, tantangan ini bukan sekadar soal karir, tapi juga berkaitan dengan urusan personal yang harus mereka capai. Situasi makin rumit ketika pekerjaan mempertemukan mereka dengan masa lalu yang belum benar-benar selesai. 

Tekanan dari klien, ekspektasi atasan, hingga urusan hati yang belum beres juga membuat segalanya terasa semakin berat. Hingga akhirnya dinamika hubungan mereka mulai berubah. Lewat hal-hal sederhana termasuk lembur yang terasa lebih lama, perdebatan kecil, hingga percakapan jujur yang membuat mereka semakin akrab dan lebih mengenal satu sama lain. 

Kalau ambisi dan perasaan mulai saling bertabrakan, bagaimana kelanjutannya? Nonton microdrama “From Tumbler With Love” hanya di VISION+. Streaming sekarang dengan paket premium mulai dari Rp20.000 per bulan. 

Sebagai Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita-cerita ringan, relevan, dan siap bikin penonton senyum sendiri… atau diam-diam baper.
 

(kha)


Telusuri berita celebrity lainnya
