Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

New Family 100 Siap Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |23:30 WIB
New Family 100 Siap Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga
New Family 100
A
A
A

JAKARTA - Kuis kecintaan keluarga Indonesia kembali dengan energi yang super fresh! Siap-siap karena family game show New Family 100 akan memasuki musim baru.

Episode baru ini akan membuat momen bareng keluarga Anda semakin seru dan pastinya semakin banyak kejutan. Pertama, Irfan Hakim siap beraksi sebagai host baru!

Dengan gaya heboh dan energinya, Irfan Hakim siap melemparkan survei sekaligus membagikan rezeki nomplok buat peserta di studio, sekaligus menyebarkan keceriaan untuk pemirsa di rumah.

"Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga!' tak sekadar tag line karena New Family 100 sudah menyiapkan hadiah yang upgrade-nya gila-gilaan.

Kalau dulu hadiahnya sudah wah, sekarang semakin spektakuler! Bayangkan, pejuang keluarga yang beruntung bisa bawa pulang peralatan elektronik, motor, mobil impian, hingga uang tunai.

Biar tensi kompetisinya semakin panas dan tak gampang ditebak, New Family 100 menghadirkan babak permainan baru, babak Tebak Kilat dan Pacu Jalur yang siap menambah keseruan permainan.U

Sudah tak sabar melihat Irfan Hakim berteriak 'Survey membuktikan!'? Keceriaan New Family 100 akan tayang perdana di GTV, pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 18.30 WIB.

Game show ini selanjutnya akan menemani penonton setia GTV setiap Jumat hingga Senin. Acara ini akan membuat family time Anda semakin berkualitas karena edukatif, kocak, dan banjir hadiah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181424/new_family_100-tad1_large.jpeg
New Family 100 Siap Tayang di GTV Mulai 17 November, Andhika Pratama Jadi Host Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461/new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/598/3167624/family_100-IpiO_large.jpg
Fakta Mencengangkan yang Tersimpan selama 17 Tahun Terungkap di Family 100 Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3167008/family_100-Vdka_large.jpg
Family 100: Tebakan Gambar Bikin Penonton Ngakak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/598/3152442/family_100-6LN1_large.jpg
Menuju 1.000 Episode: Family 100 Semakin Meriah, Heboh, dan Berlimpah Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/598/3145885/family_100-Cu7G_large.jpg
Apa yang Dilakukan saat Kekasih Marah? Temukan Jawabannya di Family 100
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement