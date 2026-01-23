New Family 100 Siap Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga

JAKARTA - Kuis kecintaan keluarga Indonesia kembali dengan energi yang super fresh! Siap-siap karena family game show New Family 100 akan memasuki musim baru.

Episode baru ini akan membuat momen bareng keluarga Anda semakin seru dan pastinya semakin banyak kejutan. Pertama, Irfan Hakim siap beraksi sebagai host baru!

Dengan gaya heboh dan energinya, Irfan Hakim siap melemparkan survei sekaligus membagikan rezeki nomplok buat peserta di studio, sekaligus menyebarkan keceriaan untuk pemirsa di rumah.

"Berbagi Bahagia untuk Pejuang Keluarga!' tak sekadar tag line karena New Family 100 sudah menyiapkan hadiah yang upgrade-nya gila-gilaan.

Kalau dulu hadiahnya sudah wah, sekarang semakin spektakuler! Bayangkan, pejuang keluarga yang beruntung bisa bawa pulang peralatan elektronik, motor, mobil impian, hingga uang tunai.

Biar tensi kompetisinya semakin panas dan tak gampang ditebak, New Family 100 menghadirkan babak permainan baru, babak Tebak Kilat dan Pacu Jalur yang siap menambah keseruan permainan.U

Sudah tak sabar melihat Irfan Hakim berteriak 'Survey membuktikan!'? Keceriaan New Family 100 akan tayang perdana di GTV, pada Minggu, 1 Februari 2026, pukul 18.30 WIB.

Game show ini selanjutnya akan menemani penonton setia GTV setiap Jumat hingga Senin. Acara ini akan membuat family time Anda semakin berkualitas karena edukatif, kocak, dan banjir hadiah.