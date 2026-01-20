Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pertimbangkan Jemput Paksa Richard Lee Jika Rutin Absen Panggilan BAP

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |19:48 WIB
JAKARTA - Richard Lee selaku tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dam Undang Undang Kesehatan masih beralasan sakit ketika dipanggil penyidik Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kekinian, pihak penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Richard Lee yang seharusnya dilakukan pada 19 Januari menjadi 4 Februari 2026. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menjelaskan penyidik akan terus berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk memantau kondisi kesehatan tersangka. 

