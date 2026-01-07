Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Awalnya Bercanda, Berakhir Panik: Kisah Azia Diikuti Pria Asing

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:25 WIB
Halo Dek
Halo Dek
A
A
A

JAKARTA - Sebuah konten yang awalnya dikemas sebagai cerita ringan berubah menjadi situasi menegangkan. Dalam video terbarunya, Azia membuka episode dengan gaya santai dan humor, mengaku ingin membuat cerita karangan berdasarkan pengalaman masa lalu saat pernah menolak seorang pria dengan cara yang kurang menyenangkan.
 
Cerita tersebut berkembang menjadi sesi curhat saat Azia mengaku merasa tidak nyaman karena beberapa hari terakhir ia merasa diikuti oleh seorang pria. Awalnya, ia mencoba menenangkan diri dengan bercanda dan menganggap kejadian tersebut hanya sebatas diikuti di media sosial. 

Namun, suasana berubah ketika Azia menceritakan bahwa pria tersebut benar-benar mengikuti dirinya di dunia nyata, mulai dari sekitar rumah, pasar, hingga tempat ibadah. Rasa cemas dan takut mulai muncul, membuat situasi yang awalnya terasa lucu berubah menjadi serius. 

Ketegangan semakin terasa saat Azia menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang diduga merupakan orang yang mengikutinya. Percakapan tersebut memicu kepanikan karena nada bicara yang terkesan posesif dan mengganggu kenyamanannya. 

Video ini ditutup dengan situasi penuh emosi dan kepanikan, memperlihatkan bagaimana sebuah kejadian yang dianggap sepele bisa berubah menjadi pengalaman yang mengganggu secara psikologis. Azia pun mengajak penonton untuk tetap waspada dan menjaga diri di lingkungan sekitar.

Video lengkapnya dapat disaksikan melalui akun @aziarizza.
 

(kha)

