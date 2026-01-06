Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Scroll, Klik, Terpikat: Drama Pendek China Diam-Diam Menantang Hollywood dan Drakor

Opini , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:33 WIB
Scroll, Klik, Terpikat: Drama Pendek China Diam-Diam Menantang Hollywood dan Drakor
Drama China
A
A
A

Cuma berdurasi lima hingga enam menit perepisode, tapi dampaknya mulai terasa ke mana-mana. Drama pendek China kini diam‑diam jadi fenomena global yang mulai menantang dominasi Hollywood dan drama Korea Selatan (Drakor) di jagat hiburan dunia. 

Lewat ponsel dan platform digital, episode super singkat ini tidak hanya membuat ketagihan, tapi juga membawa strategi budaya baru China demi pengaruh global yang lebih luas. Pertanyaannya: Apakah format mini ini bisa menggoyang hegemoni budaya Amerika dan Korea yang sudah bertahun‑tahun merajai?

Kenapa Drama Pendek China Meledak?

Drama pendek China, yang sering disebut short drama, adalah drama dengan episode sangat singkat. Biasanya, iklan drama pendek China muncul di reels media sosial kita dengan durasi hanya 30 detik sampai 5 menit. 

Ceritanya cepat, langsung masuk konflik, dan sering berakhir menggantung supaya penonton penasaran dan ingin menonton episode berikutnya.

Drama ini dibuat khusus untuk ditonton di ponsel dengan layar vertikal (ratio 9:16). Karena itu, sangat cocok untuk kebiasaan scrolling di aplikasi seperti Douyin (TikTok versi China), Snack Video, iQIYI, WeTV, Dramabox, dan Tencent Video.

Short drama jadi hiburan favorit karena bisa ditonton di sela-sela aktivitas, misalnya saat istirahat atau dalam perjalanan. Format ini berkembang cepat karena kebiasaan menonton orang sudah berubah, dari layar besar ke layar ponsel, hampir setiap hari hingga tahun 2025.

Sudut Pandang dari Teori Gramsci: Hegemoni Budaya dan Drama Pendek

Untuk mengerti kenapa drama pendek China punya arti lebih dari sekadar tontonan, kita bisa pakai teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Gramsci bilang, dominasi budaya itu bukan hanya soal kekuasaan politik, tapi juga tentang bagaimana nilai dan ide tertentu diterima sebagai hal yang dikatakan “normal” oleh banyak orang.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Opini Okezone Opini Drama China
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193799//praktisi_komunikasi_amos_simanjuntak-5sQE_large.jpg
Ketika Bencana Menguji Kepemimpinan dan Komunikasi Empati Kepala Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192306//didik-2MAG_large.jpg
Dari Bencana Sumatera ke Koreksi Struktur Penguasaan Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192044//bencana_alam_di_sumatera-iLPn_large.jpg
Ketika Drama Selingkuh Kuasai Linimasa, Bencana Sumatera Kehilangan Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664//zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190623//lukas_luwarso_aktivis_bonjowi-SBrL_large.jpg
Gelar Perkara, Perkara Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189808//lucia_ratu_persia_mahasiswa_pascasarjana_universitas_paramadina-TnPX_large.jpg
Instruksi "Viralkan Bencana" Memperkeruh Suasana
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement