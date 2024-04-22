MNCTV Melesat dengan Program Prime Time Keluarga Paling di Hati

JAKARTA - MNCTV memantapkan diri menjadi salah satu pelopor TV swasta nasional yang berkomitmen menayangkan program terbaik. Dalam 'Rangkaian Program Keluarga Paling di Hati', MNCTV menayangkan sederet program unggulan sebagai berikut:

LUCKY SPINNER INDONESIA

Gameshow baru ini akan memulai debutnya di MNCTV, pada 26 April 2024. Selanjutnya, program yang dipandu Evan Sanders dan Nabila Putri ini akan tayang setiap Jumat hingga Selasa, pukul 19.30 WIB.

Lewat program ini, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah mewah, beragam perangkat elektronik, hingga uang tunai senilai Rp100 juta. Putar terus sampai tajir di Lucky Spinner Indonesia.

FAMILY 100 INDONESIA

Games kesayangan keluarga Indonesia ini tayang setiap hari, pukul 20.45 WIB. Ada sederet hadiah spektakuler dengan uang tunai senilai total Rp50 juta hingga mobil impian jika berhasil menjawab semua pertanyaan sang host Irfan Hakim.