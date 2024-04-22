Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Melesat dengan Program Prime Time Keluarga Paling di Hati

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |20:54 WIB
MNCTV Melesat dengan Program Prime Time Keluarga Paling di Hati
Program terbaik MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV memantapkan diri menjadi salah satu pelopor TV swasta nasional yang berkomitmen menayangkan program terbaik. Dalam 'Rangkaian Program Keluarga Paling di Hati', MNCTV menayangkan sederet program unggulan sebagai berikut:

LUCKY SPINNER INDONESIA

Gameshow baru ini akan memulai debutnya di MNCTV, pada 26 April 2024. Selanjutnya, program yang dipandu Evan Sanders dan Nabila Putri ini akan tayang setiap Jumat hingga Selasa, pukul 19.30 WIB.

Lewat program ini, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah mewah, beragam perangkat elektronik, hingga uang tunai senilai Rp100 juta. Putar terus sampai tajir di Lucky Spinner Indonesia

FAMILY 100 INDONESIA

Games kesayangan keluarga Indonesia ini tayang setiap hari, pukul 20.45 WIB. Ada sederet hadiah spektakuler dengan uang tunai senilai total Rp50 juta hingga mobil impian jika berhasil menjawab semua pertanyaan sang host Irfan Hakim.  

Deretan program terbaik MNCTV. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement