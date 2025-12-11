Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

20 Komik Lokal Mejeng di Singapura, Ada Si Juki hingga Tahilalats

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:47 WIB
20 Komik Lokal Mejeng di Singapura, Ada Si Juki hingga Tahilalats
Komik Indonesia Mejeng di Singapura
SINGAPURA — Pada hari kedua gelaran Comic Con Singapore 2025, Paviliun Indonesia menerima kunjungan dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati. Kehadiran Saras menjadi bentuk dukungan penting bagi para kreator komik dan pelaku industri kreatif Indonesia yang tampil di ajang internasional tersebut.

Dalam peninjauannya, Saras melihat langsung karya para komikus yang mengisi Paviliun Indonesia. Tahun ini, Paviliun Indonesia menampilkan 20 Intellectual Property (IP) komik dari berbagai genre, termasuk 6 IP yang difasilitasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Pameran yang berlangsung pada 6–7 Desember 2025 di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre ini menempati area seluas 72 meter persegi sebagai ruang utama promosi karya kreatif Indonesia. Indonesia turut menghadirkan sejumlah IP komik populer yang telah memiliki basis penggemar kuat, seperti Si Juki, Tahilalats, dan Bandits of Batavia. 

Kehadiran IP-IP tersebut menjadi daya tarik besar pengunjung sekaligus menegaskan bahwa kualitas komik Indonesia terus berkembang dan semakin kompetitif di pasar global.

Menanggapi hal tersebut, Saras menyampaikan apresiasinya kepada Paviliun Indonesia

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
singapura komik Kemenekraf
