Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sporstive+ Jadi Ajang Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Giat Berolahraga

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |19:50 WIB
Sporstive+ Jadi Ajang Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Giat Berolahraga
Press Conference Sporstive+ (Foto: IMG/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Luna Maya selaku Co-founder TS Media baru saja menjalin kolaborasi dengan RCTI+ untuk menghadirkan program acara bertajuk Sportstive+.

Dia mengaku ajang tersebut juga menjadi momentumnya untuk menumbuhkan minat olahraga bagi karyawan TS Media.

Hal ini dibuktikan Luna Maya ketika hendak bermain padel. Dia mendapati sejumlah karyawannya rutin menyewa sebuah lapangan padel untuk mengisi kekosongan waktu.

"Kemarin aja gue ke tempat padel gitu kan tiap ini 'anak-anak TS suka kesini' waduh maksudnya itu kita enggak minta, kita enggak ada keharusan, kita enggak minta harus olahraga, enggak tapi mungkin dilihat kayaknya seru ya akhirnya jadi ikut dan rasa manfaatnya jadi suatu budaya sendiri," tutur Luna Maya.

Menurut Luna, hobi olahraga yang kerap dilakukan bersama sang sahabat, Marianne Rumantir, cepat tertular kepada para karyawannya. Meski tak ada paksaan, Luna turut mengapresiasi upaya mereka dalam menjaga kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188624//press_conference_sportive-iP2d_large.JPG
Hadirkan Sportstive+, Luna Maya Bangga Kerja Sama dengan RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616//kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188613//press_conference_sportive-k8Bn_large.JPG
Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188569//press_conference_sportive-sj5H_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384//timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186414//luna_maya_dan_maxime_bouttier-S5wx_large.jpg
Jawaban Luna Maya jika Maxime Bouttier Berselingkuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement