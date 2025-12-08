Sporstive+ Jadi Ajang Luna Maya Ajak Karyawan TS Media Giat Berolahraga

JAKARTA - Luna Maya selaku Co-founder TS Media baru saja menjalin kolaborasi dengan RCTI+ untuk menghadirkan program acara bertajuk Sportstive+.

Dia mengaku ajang tersebut juga menjadi momentumnya untuk menumbuhkan minat olahraga bagi karyawan TS Media.

Hal ini dibuktikan Luna Maya ketika hendak bermain padel. Dia mendapati sejumlah karyawannya rutin menyewa sebuah lapangan padel untuk mengisi kekosongan waktu.

"Kemarin aja gue ke tempat padel gitu kan tiap ini 'anak-anak TS suka kesini' waduh maksudnya itu kita enggak minta, kita enggak ada keharusan, kita enggak minta harus olahraga, enggak tapi mungkin dilihat kayaknya seru ya akhirnya jadi ikut dan rasa manfaatnya jadi suatu budaya sendiri," tutur Luna Maya.

Menurut Luna, hobi olahraga yang kerap dilakukan bersama sang sahabat, Marianne Rumantir, cepat tertular kepada para karyawannya. Meski tak ada paksaan, Luna turut mengapresiasi upaya mereka dalam menjaga kesehatan.