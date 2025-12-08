Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton

JAKARTA - CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, menyebut program kolaborasinya bersama TS Media, Sportstive+, bakal menghadirkan sederet inovasi baru dalam menyajikan tayangan perpaduan olahraga dan hiburan yang segar.

Melalui jumpa persnya di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025), Valencia mengatakan program ini mulanya akan menghadirkan empat cabang olahraga (cabor) yakni bulu tangkis, basket, tinju, dan sepak bola.

"Pastinya kita role off the game itu akan kita twice, misal badminton 5 lawan 5 masih banyak lainnya ya, bisa juga di saksikan di OTT platform dan satu tahun udah ada 4 cabor tadi, dan bakal menjadi suguhan yang ditunggu-tunggu penonton," ucap Valencia Tanoesoedibjo.

Valencia kemudian berhadap kolaborasi ini bisa terus berkembang serta menghadirkan cabor yang lebih bervaiatif. Ia juga meyakini, konten sportstainment ini bisa menjadi role model bagi generasi muda dalam menyaksikan olahraga dan hiburan secara intensif.

"Harapannya sih pasti akan ada inovasi-inovasi baru juga ya, apalagi untuk sports lokal, kita bisa lebih banyak mainkan dari segi format, dan kreativitasnya bisa kita gali sendiri," lanjutnya.