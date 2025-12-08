Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:11 WIB
Sportstive+ Jadi Inovasi Baru untuk Konten Olahraga dan Hiburan, Valencia Tanoesoedibjo: Ini yang Ditunggu Penonton
Press Conference Sportive+ (Foto: IMG/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, menyebut program kolaborasinya bersama TS Media, Sportstive+, bakal menghadirkan sederet inovasi baru dalam menyajikan tayangan perpaduan olahraga dan hiburan yang segar.

Melalui jumpa persnya di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025), Valencia mengatakan program ini mulanya akan menghadirkan empat cabang olahraga (cabor) yakni bulu tangkis, basket, tinju, dan sepak bola.

"Pastinya kita role off the game itu akan kita twice, misal badminton 5 lawan 5 masih banyak lainnya ya, bisa juga di saksikan di OTT platform dan satu tahun udah ada 4 cabor tadi, dan bakal menjadi suguhan yang ditunggu-tunggu penonton," ucap Valencia Tanoesoedibjo.

Valencia kemudian berhadap kolaborasi ini bisa terus berkembang serta menghadirkan cabor yang lebih bervaiatif. Ia juga meyakini, konten sportstainment ini bisa menjadi role model bagi generasi muda dalam menyaksikan olahraga dan hiburan secara intensif.

"Harapannya sih pasti akan ada inovasi-inovasi baru juga ya, apalagi untuk sports lokal, kita bisa lebih banyak mainkan dari segi format, dan kreativitasnya bisa kita gali sendiri," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/598/3188569//press_conference_sportive-sj5H_large.JPG
Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384//timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183414//shopee_rcti-twEf_large.jpg
BIG Group: Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Jadi Peluang Emas bagi UMKM Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183413//shopee_rcti-L2bX_large.jpg
Gandeng RCTI+, Shopee: Ini Panggung bagi Brand Lokal dan UMKM untuk Penjualan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183410//valencia-0yEI_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Dorong Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement