Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |16:50 WIB
Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z
Press Conference Sporstive+ (Foto: IMG/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - RCTI+ dan TS Media resmi berkolaborasi menghadirkan tayangan sports bertajuk Sportstive+. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Dalam jumpa persnya hari ini, CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, mengatakan alasannya tertarik berkolaborasi dengan Luna Maya dan Marianne Rumantir.

Selain kedekatan personal dengan kedua figur publik tersebut, ia mengaku melihat peluang dalam menciptakan role model bagi generasi muda lewat paduan konten sports dan entertainment.

"Kita itu setiap kali menyajikan konten sports selalu mendapatkan hasil yang baik, baik konten sports internasional maupun lokal, disini kita berpartner dengan TS Media dimana konsepnya lebih sportainment," kata Valencia Tanoesoedibjo.

"Bisa lebih fun, menghibur untuk pecinta sports dan entertainment, dan harapannya memperkuat RCTI+ di kalangan anak muda," sambungnya.

Sebagai awalan, kolaborasi RCTI+ dan TS Media akan menghadirkan empat cabang olahraga (Cabor) yang akan disiarkan melalui Over The Top (OTT). Cabor tersebut adalah badminton, basket, tinju, dan sepakbola.

"Kita memikirkan offline dan onlinenya juga biar bisa seru dan benar-benar membuat mereka antusias dalam menyaksikannya, dan entertainment-nya juga dapat. Itu yang paling penting bagaimana menggabungkan dua hal ini biar sama seru," jelas Luna Maya selaku Co-Founder TS Media.

Dalam kesempatan tersebut, Luna juga mengaku bangga bisa menjalin kolaborasi dengan RCTI+. Dia bilang, hal ini bahkan membantu TS Media mengembangkan tren olarhaga di kalangan generasi muda.

"Saya melihat bu Valen dan RCTI+ bisa membuat kolaborasi, kami ada kecocokan visi dan misi pastinya, kita juga punya mimpi yang sama, saya rasa zaman sekarang hari gini kalau jalan sendiri itu lebih lama, kalau sama sama kita akan cepat mencapai tujuan sih," ucap dia.

"Dengan kekuatan kami dan RCTI+ saya rasa gaungkan lebih besar," tandasnya.

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384//timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183414//shopee_rcti-twEf_large.jpg
BIG Group: Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Jadi Peluang Emas bagi UMKM Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183413//shopee_rcti-L2bX_large.jpg
Gandeng RCTI+, Shopee: Ini Panggung bagi Brand Lokal dan UMKM untuk Penjualan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183410//valencia-0yEI_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Kolaborasi RCTI+ dan Shopee Dorong Ekosistem Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180127//rcti_original-B8ch_large.JPG
Obrolan Seru yang Lagi Viral Semua Dibahas di RCTI+ Originals: KOPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137//microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement