Valencia Tanoesoedibjo Optimistis Sporstive+ Kolaborasi RCTI+ dan TS Media Jadi Role Model Gen Z

JAKARTA - RCTI+ dan TS Media resmi berkolaborasi menghadirkan tayangan sports bertajuk Sportstive+. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025).



Dalam jumpa persnya hari ini, CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, mengatakan alasannya tertarik berkolaborasi dengan Luna Maya dan Marianne Rumantir.



Selain kedekatan personal dengan kedua figur publik tersebut, ia mengaku melihat peluang dalam menciptakan role model bagi generasi muda lewat paduan konten sports dan entertainment.



"Kita itu setiap kali menyajikan konten sports selalu mendapatkan hasil yang baik, baik konten sports internasional maupun lokal, disini kita berpartner dengan TS Media dimana konsepnya lebih sportainment," kata Valencia Tanoesoedibjo.



"Bisa lebih fun, menghibur untuk pecinta sports dan entertainment, dan harapannya memperkuat RCTI+ di kalangan anak muda," sambungnya.



Sebagai awalan, kolaborasi RCTI+ dan TS Media akan menghadirkan empat cabang olahraga (Cabor) yang akan disiarkan melalui Over The Top (OTT). Cabor tersebut adalah badminton, basket, tinju, dan sepakbola.



"Kita memikirkan offline dan onlinenya juga biar bisa seru dan benar-benar membuat mereka antusias dalam menyaksikannya, dan entertainment-nya juga dapat. Itu yang paling penting bagaimana menggabungkan dua hal ini biar sama seru," jelas Luna Maya selaku Co-Founder TS Media.



Dalam kesempatan tersebut, Luna juga mengaku bangga bisa menjalin kolaborasi dengan RCTI+. Dia bilang, hal ini bahkan membantu TS Media mengembangkan tren olarhaga di kalangan generasi muda.



"Saya melihat bu Valen dan RCTI+ bisa membuat kolaborasi, kami ada kecocokan visi dan misi pastinya, kita juga punya mimpi yang sama, saya rasa zaman sekarang hari gini kalau jalan sendiri itu lebih lama, kalau sama sama kita akan cepat mencapai tujuan sih," ucap dia.



"Dengan kekuatan kami dan RCTI+ saya rasa gaungkan lebih besar," tandasnya.

(kha)