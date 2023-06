SEOUL - Penonton dikejutkan dengan kembalinya Yoo Yeon Seok dalam episode 12 Dr. Romantic 3 yang tayang di SBS pada 3 Juni 2023. Dia merupakan pemeran Kang Dong Joo dalam musim pertama drama populer tersebut.

Kembalinya Kang Dong Joo ke Rumah Sakit Doldam membuat rating drama tersebut melambung. Dari data Nielsen Korea, Episode 11 Dr. Romantic 3 hanya sekitar 13,4 persen. Namun Episode 12 mencapai 14,4 persen, rating tertingginya sejauh ini.

BACA JUGA: Yoo Yeon Seok Bakal Tuntut Warganet yang Menuduhnya Bersikap Kasar

Di lain pihak, drama akhir pekan The Real Has Come yang ditayangkan KBS 2TV juga tercatat sebagai program yang paling banyak ditonton pada Sabtu (4/6/2023) malam. Drama itu berhasil membukukan rating sebesar 19 persen tadi malam.

Sementara itu, rating Episode 15 drama Doctor Cha melorot dibandingkan episode sebelumnya. Nielsen Korea mencatat, Episode 14 drama JTBC itu membukukan rating sebesar 18,4 persen, sementara Episode 15 hanya 14,67 persen.

Meski terjadi penurunan rating, namun drama yang dibintangi oleh Uhm Jung Hwa dan Kim Byung Chul itu masih tetap berada di peringkat pertama rating program di seluruh channel. Malam ini (4/6/2023), drama tersebut akan merampungkan penayangannya.

Sementara itu pesaing Doctor Cha, drama Tale of the Nine-Tailed 1938 yang ditayangkan tvN hanya membukukan rating 5 persen.*

Follow Berita Okezone di Google News

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.