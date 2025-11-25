Resmi Tunangan dengan Rehan Mubarak, Dara Arafah: Kami Mengikat Janji

JAKARTA - Selebgram Dara Arafah membagikan kabar bahagia setelah dilamar sang kekasih, Rehan Mubarak. Hal itu diumumkan Dara melalui unggahan di Instagram pribadinya melalui video sinematik.

Dalam unggahan tersebut, Dara membagikan momen lamaran yang berlangsung hangat dan intim. Acara itu dihadiri keluarga serta sahabat dekat mereka.

Pada keterangan unggahannya, Dara menyebut momen lamaran ini sebagai ikatan janji suci dengan Rehan Mubarak.

"Dengan nama Allah yang Maha Menyatukan hati. Kami mengingkat janji bersama dalam suka dan duka. Mohon doa dari semuanya," tulis Dara Arafah dikutip, Selasa (25/11/2025).

Dara juga memamerkan cincin pertunangannya. Keduanya kompak mengenakan busana senada berwarna merah maroon.