JAKARTA - Di episode perdana, HALO, DEK! bareng Azia Riza diisi dengan berbagai reaksi random dari orang-orang yang ditemuinya. Kali ini, Azia memulai obrolan dengan dua cowok yang sedang bekerja. “Bang, lagi di mana?” tanya Azia. Dijawab santai, “Lagi di kerjaan, kerja kuli bangunan.” Tanpa basa-basi, Azia langsung bilang, “Ikut dong!” dan suasana langsung cair.
Dengan gaya khasnya, Azia mulai membuka topik, “Bang, aku mau cerita dong. Abang pernah selingkuh ga?” dijawab jujur, “Sering,” yang langsung disambut tawa pecah. Azia lanjut lagi, “Selingkuh sama pacar temen ga?” dan dijawab tegas, “Gapernah.” Di situ, Azia bilang, “Aku lagi ngalamin itu, Bang,” dan dijawab santai, “Yaudah sama aku aja,” bikin semuanya ngakak bareng.
Ga cuma itu, ada juga orang-orang lain yang reaksinya ga kalah unik. Ada yang rame-rame dan sempat ngenalin Azia, ada juga yang kaget sampai langsung matiin layar pas Azia mulai drama nangis pura-pura curhat. Salah satu momen paling lucu adalah waktu Azia bilang, “Awalnya kan hati gabisa bohong ya mas,” terus cowoknya langsung nutup obrolan karena kaget.
Di bagian lain, ada juga momen absurd waktu Azia ketemu orang yang lagi di kamar mandi, sampai ketemu bule yang tiba-tiba nanya, “What are you looking for?” dan Azia cuma jawab, “Nyari temen,” lalu langsung dimatiin. Semua interaksi random itu bikin vibe episode ini jadi super natural dan lucu banget.
Sebagai penutup, prank ini makin kocak waktu temen Azia yang jadi “temen yang diselingkuhi” tiba-tiba muncul di layar pura-pura nanya, “Tadi Azia cerita apa?” sambil nangis. Dua cowok yang tadinya jadi lawan bicara langsung panik dan buru-buru nutup layar.
