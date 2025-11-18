Pertama Kali Kerja di Akrilo, Azia Ngegombal Terus ke Mas-Mas Karyawan!

JAKARTA - Episode AZBUN kali ini dimulai dengan Azia yang lagi semangat karena mau bikin kado puzzle untuk anak kecil, yaitu tetangganya. Azia bilang pengin kerja seharian di Akrilo dan nyobain proses pembuatan hadiah itu dari awal sampai akhir. Begitu masuk, Azia langsung disambut sama mas-mas karyawan yang nantinya bakal nemenin dan ngajarin dia di setiap tahap.

Pertama-tama, Azia harus ngedit foto yang mau dicetak buat puzzlenya. Tapi seperti biasa, sebelum fokus kerja, Azia udah banyak banget asbunnya. Mulai dari komentar random sampai gombalin mas-mas karyawannya, nggak berubah khas Azia banget. Meski begitu, proses editing tetap lanjut dan fotonya berhasil siap buat dicetak.

Setelah foto selesai, Azia pindah ke mesin laser. Di sini dia mulai diajarin nempel stiker ke bahan akrilik. Stikernya harus rata, terus dilaminating. Mas-masnya ngasih arahan dengan sabar, sementara Azia sibuk mengagumi tiap proses yang terjadi. Baru liat sebagian aja, Azia udah heboh bilang, “Wow, so cute!”

Di tengah proses laminating, Azia lagi-lagi asbun dan minta disemangatin sama masnya, “Mas, semangatin saya dong~” Tapi nyemangatin versi masnya malah lemes banget sampai bikin Azia ketawa sendiri. Setelah itu mereka lanjut ke tahap cutting puzzle. Azia ngeliatin mesin laser nge-cut pola puzzlenya satu per satu dan seperti biasa dia takjub lagi.

Setelah proses cutting selesai, Azia tinggal ngerapihin hasilnya. Dia buka-buka lapisan akriliknya sambil curhat-curhat bareng masnya. Begitu semuanya beres, tinggal satu pertanyaan besar: kali ini Azia bikin untung atau buntung? Yang jelas, hasil puzzlenya lucu banget!

(kha)