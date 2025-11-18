Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pertama Kali Kerja di Akrilo, Azia Ngegombal Terus ke Mas-Mas Karyawan!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |15:37 WIB
Pertama Kali Kerja di Akrilo, Azia Ngegombal Terus ke Mas-Mas Karyawan!
Azbun
A
A
A

JAKARTA - Episode AZBUN kali ini dimulai dengan Azia yang lagi semangat karena mau bikin kado puzzle untuk anak kecil, yaitu tetangganya. Azia bilang pengin kerja seharian di Akrilo dan nyobain proses pembuatan hadiah itu dari awal sampai akhir. Begitu masuk, Azia langsung disambut sama mas-mas karyawan yang nantinya bakal nemenin dan ngajarin dia di setiap tahap.

Pertama-tama, Azia harus ngedit foto yang mau dicetak buat puzzlenya. Tapi seperti biasa, sebelum fokus kerja, Azia udah banyak banget asbunnya. Mulai dari komentar random sampai gombalin mas-mas karyawannya, nggak berubah khas Azia banget. Meski begitu, proses editing tetap lanjut dan fotonya berhasil siap buat dicetak.

Setelah foto selesai, Azia pindah ke mesin laser. Di sini dia mulai diajarin nempel stiker ke bahan akrilik. Stikernya harus rata, terus dilaminating. Mas-masnya ngasih arahan dengan sabar, sementara Azia sibuk mengagumi tiap proses yang terjadi. Baru liat sebagian aja, Azia udah heboh bilang, “Wow, so cute!”

Di tengah proses laminating, Azia lagi-lagi asbun dan minta disemangatin sama masnya, “Mas, semangatin saya dong~” Tapi nyemangatin versi masnya malah lemes banget sampai bikin Azia ketawa sendiri. Setelah itu mereka lanjut ke tahap cutting puzzle. Azia ngeliatin mesin laser nge-cut pola puzzlenya satu per satu dan seperti biasa dia takjub lagi.

Setelah proses cutting selesai, Azia tinggal ngerapihin hasilnya. Dia buka-buka lapisan akriliknya sambil curhat-curhat bareng masnya. Begitu semuanya beres, tinggal satu pertanyaan besar: kali ini Azia bikin untung atau buntung? Yang jelas, hasil puzzlenya lucu banget!
Tonton selengkapnya di kanal @aziarizza

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184637//kata_mereka-DBcv_large.PNG
Dari Siluman Buaya Putih sampai Suara Baris-Berbaris, Ini Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184628//bisikan_gaib-2Ndv_large.PNG
Gangguan Mistis Proyek Dalam Tanah: Lampu Mati, Telepon Gaib, hingga Makhluk Penjaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184618//kata_mereka-ovUz_large.PNG
Kisah Penculikan Para Jenderal di G30S: Dari Rumah ke Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184614//bisikan_gaib-lAPZ_large.PNG
Stasiun Setiabudi Paling Angker! Suara Lari Kecil sampai Pasir Disiram Sesuatu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement