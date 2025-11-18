Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Azia Riza Ngaku Selingkuh Demi Konten? Lihat Reaksi Orang-Orang Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |18:49 WIB
Azia Riza Ngaku Selingkuh Demi Konten? Lihat Reaksi Orang-Orang Ini!
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Di episode pertama HALO, DEK! kali ini, Azia Riza kembali dengan ide kocak yang bikin banyak orang terkecoh. Lewat interaksi spontan, Azia berpura-pura jadi seseorang yang sedang galau karena selingkuh dengan pacar temannya sendiri. Reaksi dari orang-orang yang dia ajak bicara pun bervariasi, mulai dari serius, bingung, sampai ngakak bareng Azia.

Dalam salah satu percakapan, seorang cowok sempat salah paham dan menyebut nama lain, “Zia Azizah ga sih ini?” yang langsung dibantah Azia dengan nada polos, “Zia Azizah siapa??” Tak lama, suasana berubah jadi kocak saat Azia tiba-tiba bilang, “Aku lagi di fase bingung sebenernya ka, aku selingkuh sama pacar temen aku sendiri,” dan bikin orang di seberang layarnya kaget.

Respon cewek yang dia ajak ngobrol juga ga kalah lucu. Begitu dengar pengakuan Azia, dia langsung menegur, “Kaka ngapain selingkuh, kan itu temen kaka!” tapi tetap saja suasananya jadi cair ketika Azia menjawab santai, “Duit dia banyak,” dan si cewek malah nyeletuk, “Bagi dong!”

Gimik prank ini makin pecah waktu cowok yang lain nyeletuk, “Abisin duitnya!” dan Azia lanjut dengan gaya santainya, “Nanti kalo ketahuan gimana?” yang langsung dijawab, “Klarifikasi giveaway!” Tak disangka, di akhir prank, Azia malah balik nge-prank mereka dengan ngaku, “Aku yang ngerekam kaliannn, selamat kalian masuk YouTube akuu!”

Kocaknya lagi, semua momen lucu dan spontan itu bisa kamu tonton langsung di episode perdana HALO, DEK! bareng Azia Riza.
???? Saksikan keseruannya hanya di channel @aziarizza
 

(kha)

Youtuber Halo Dek Azia Riza
