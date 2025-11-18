Pertama Kali Ngerjain Puzzle Akrilik, Azia Takjub Nggak Berhenti!

JAKARTA - Di episode AZBUN ini, Azia nyobain pengalaman baru: kerja seharian di Akrilo untuk bikin puzzle akrilik sebagai kado buat anak kecil tetangganya.

Dia pengin ngerasain tiap proses pembuatan sendiri dari awal sampai akhir. Begitu sampai, Azia langsung jelasin niatnya dan disiapkan workstation khusus buat mulai kerja.

Tahap pertama adalah ngedit foto yang bakal dijadiin puzzle. Azia mulai serius, tapi tetap dengan gaya khasnya yang penuh asbun dan komentar random.

Mas-mas karyawan yang bantuin sampai senyum-senyum sendiri tiap Azia gombal tanpa sadar. Meski ribut sendiri, foto akhirnya berhasil selesai dan siap masuk ke tahap berikutnya.

Masuk ke area mesin laser, Azia mulai belajar tahap dasar: nempel stiker di bahan akrilik. Stiker itu lalu harus dilaminating rapi. Masnya ngasih instruksi pelan-pelan, tapi Azia malah fokus takjub sama prosesnya. Baru lihat sedikit hasilnya aja, dia langsung teriak, “Wow, so cute!”

Pas lagi laminating, Azia minta disemangatin: “Mas, semangatin saya dong.” Masnya jawab, tapi semangatnya lemes banget sampai bikin Azia ngakak. Setelah itu lanjut proses cutting untuk bikin bentuk puzzle. Azia memperhatiin mesin laser bekerja dan reaksinya nggak berubah: takjub terus.

Setelah dipotong, puzzlenya tinggal dirapihin. Azia buka lapisan-lapisan pelindung sambil curhat santai bareng masnya. Semuanya selesai tanpa drama, tapi Azia tetap penasaran: kerja seharian ini bikin Akrilo untung atau buntung? Yang pasti, puzzlenya jadi dan hasilnya super cute.

