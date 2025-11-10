Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ngakak! Azia Riza Coba Jadi Petugas Call Center NTMC, Eh Baru Mulai Udah Nyeletuk Lucu!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |13:54 WIB
Ngakak! Azia Riza Coba Jadi Petugas Call Center NTMC, Eh Baru Mulai Udah Nyeletuk Lucu!
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Di episode kali ini, Azia Riza alias AZBUN dapet pengalaman baru jadi petugas call center NTMC Polri. Awalnya, Azia dijelasin sama staf call center kalau layanan mereka tuh buka 24 jam non-stop buat masyarakat, dibagi jadi tiga shift: pagi, siang, dan malam. Tapi bukannya serius, Azia malah nyeletuk polos, “wah saya boleh tuh shift subuh, tapi cuma 5 menit aja ya.” Spontan satu ruangan langsung ngakak dengerinnya.

Setelah dijelasin soal sistem kerja dan tanggung jawabnya, Azia ganti ke seragam resmi call center NTMC. Gayanya langsung berubah jadi profesional banget, walaupun tetap ada senyum lucu khas Azia yang gak bisa hilang. Tak lama, masuklah telepon dari warga yang nanya tentang penutupan jalan di Jakarta. Azia pun dengan tenang menjelaskan kalau lalu lintas sedang dialihkan ke jalur lain.

Sayangnya, gaya Azia yang masih ketawa-ketawa bikin petugas lain ngingetin, “kalau jadi call center gak boleh senyum-senyum gitu, harus serius.” Tapi siapa sih yang bisa tahan buat gak ketawa kalau denger gaya Azia ngomongnya yang santai tapi tetap sopan?

Biar makin seru, Azia juga tukar peran, dia pura-pura jadi orang yang nelfon, sementara petugas call center beneran yang jawab. Suasananya langsung cair banget, apalagi pas Azia nanya kocak, “ada gak sih pengaduan yang bener-bener di luar nurul?”

Ternyata bener aja, petugasnya jawab, “ada, biasanya anak kecil, nelfon cuma iseng aja.” Wkwkwk, Azia langsung ngakak denger itu! Emang ya, kalau Azia yang turun langsung, suasana serius bisa jadi segar banget!
Jangan lupa tonton keseruan lengkapnya di channel @aziarizza!
 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
