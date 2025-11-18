Kim Ji Won Comeback Main Drama, Jadi Ahli Bedah Syaraf dalam Doctor X

SEOUL - Kim Ji Won comeback ke layar kaca lewat drama baru SBS, Doctor X: Age of the White Mafia. Sang aktris beradu akting dengan aktris Parasite Lee Jung Eun, Son Hyun Joo, hingga Kim Woo Seok dalam drama itu.

Mengutip Sports DongA, Kim Ji Won akan berperan sebagai Gye Su Jeong, dokter bedah syaraf jenius yang ditugasi untuk mengisi kekosongan di departemen bedah Guseo University Hospital.

Tak hanya andal di meja operasi, Gye Su Jeong juga tak sungkan mengungkap korupsi yang terjadi di Guseo University Hospital. Sementara itu, aktris senior Lee Jung Eun dipercaya menghidupkan lakon Jang Hee Suk.

Kim Ji Won Comeback Main Drama, Jadi Ahli Bedah Syaraf dalam Drama Doctor X. (Foto: Marie Claire)

Jang Hae Suk merupakan kepala Agensi Pengiriman Dokter yang terobsesi dengan uang. Di balik sosoknya yang cerewet dan banyak bicara, dia selalu mampu memanfaatkan setiap peluang menjadi uang.

Sementara Son Hyun Joo akan berperan sebagai Bu Seung Gwon, direktur Guseo University Hospital yang ngotot untuk membangun kembali rumah sakit yang berada di ambang kebangkrutan.

Terakhir, ada Kim Woo Seok yang akan bertransformasi menjadi dokter magang Pak Tae Kyung. Dia sebenarnya adalah anak semata wayang dari keluarga pemilik rumah sakit daerah yang cukup besar.