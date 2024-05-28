Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agustus, Kim Ji Won Gelar Fan Meeting di Jakarta

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |15:36 WIB
Agustus, Kim Ji Won Gelar Fan Meeting di Jakarta
Kim Ji Won gelar fan meeting di Jakarta, pada 31 Agustus 2024. (Foto: HighZium Studio)
SEOUL - Aktris Kim Ji Won akan mulai menjalani tur fan meeting di beberapa negara Asia. Kabar baik itu diumumkan agensi sang aktris, HighZium Studio, dengan merilis poster fan meeting tersebut, pada 28 Mei 2024.

Tur fan meeting bertajuk BE MY ONE itu, akan dibuka di Shinhan Card SOL Pay Square Live Hall, Seoul, Korea Selatan, pada 22 Juni mendatang. Aktris Queen of Tears itu akan melanjutkan turnya di Jepang (Osaka dan Tokyo), pada 7 dan 10 Juli 2024.

Kim Ji Won akan menutup tur fan meetingnya di bulan Juli dengan menemui penggemarnya di Taipei, Taiwan, pada 21 Juli 2024. Sang aktris akan terbang ke Manila, Filipina, pada 3 Agustus 2024, dilanjutkan Macau, pada 17 Agustus 2024.

Dua perhentian terakhir fan meeting BE MY ONE adalah Bangkok, Thailand, pada 24 Agustus 2024 dan Jakarta, Indonesia, pada 31 Agustus 2024.

Kim Ji Won gelar fan meeting bertajuk BE MY ONE di Jakarta, pada 31 Agustus 2024. (Foto: HighZium Studio)

HighZium Studio pertama kali mengumumkan rencana tur fan meeting Kim Ji Won, pada 3 Mei silam. Ini merupakan fan meeting perdana yang digelar sang aktris dalam 14 tahun kariernya di dunia akting.

