Azia Riza Kocak Banget Saat Belajar Mancing Ikan Mas Pertama Kalinya!

JAKARTA - Pertama kalinya datang ke tempat pemancingan, Azia Riza langsung disambut pengalaman seru nan kocak. Di video terbarunya, ia menceritakan kalau awalnya diajakin “mancing date” sama pacarnya.

Karena belum pernah mancing, Azia pun minta bantuan ke penjaga pemancingan, “Mas bisa nggak ajarin saya mancing? Kalau bisa saya seharian di sini jadi abang tukang pemancingan.” Disambut santai oleh mas-mas penjaga, Azia akhirnya mulai belajar mancing ikan mas!

Sebelum mulai, Azia sempat bertanya dengan gaya khasnya yang lucu, “Mas, kalo mancing pernah emosi nggak?” Dijawab dengan tawa, “Wah sering, itu mah udah pasti.” Tanpa pikir panjang Azia langsung nyeletuk, “Wah berarti kita bestia!” Suasana makin cair ketika mas-mas penjaga mancing pantun bareng Azia: “Ikan hiu, layang-layang,” lalu dijawab “I love you sayang!” bikin suasana pemancingan terasa kayak arena komedi.

Saat diajarin cara melempar umpan, Azia sempat bingung dan refleks mau loncat ke kolam sendiri. Untungnya langsung ditegur, “Jangan kamunya yang loncat!” Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Azia bisa juga melempar umpannya dengan benar dan mulai menunggu hasilnya.

Sambil menunggu, Azia ngobrol santai, nanya-nanya soal keseharian di tempat pemancingan. Masnya bilang kadang cuma duduk atau berkhayal biar ikan cepat makan. Tak lama kemudian, pancingan Azia bergerak! Ia panik, teriak lucu, tapi langsung disemangati buat narik pancingannya.

Akhirnya, ikan mas berhasil didapat! Azia teriak girang sambil ambil jaring. “Kira-kira nih mas, kalau saya jadi partner mancing mas, bikin untung atau buntung?” Dijawab spontan, “Bikin untung, karena kamu yang bikin juara 1-nya!” Azia pun ngakak sambil merasa bangga udah sukses di percobaan pertama mancingnya.

