Azia Riza Latihan Nerbangin Merpati, Tapi Kok Jadi Gombal-Gombalan?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |23:05 WIB
Azia Riza Latihan Nerbangin Merpati, Tapi Kok Jadi Gombal-Gombalan?
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Kalau latihan burung merpati biasanya dilakukan dengan serius, beda cerita kalau Azia Riza yang turun tangan. Dalam video terbarunya di kanal YouTube @aziarizza, Azia datang ke lapangan buat belajar langsung dari pelatih merpati, tapi suasananya justru berubah total.

Di awal, Azia tampak serius banget. Ia mendengarkan semua arahan dari pelatih, mulai dari cara memegang burung dengan benar sampai aturan dasar dalam latihan. Tapi seperti biasa, gaya spontan dan humor khas Azia bikin suasananya jadi cair banget.

Begitu mulai latihan, Azia malah melontarkan celetukan kocak. Ia ngajak sang pelatih nerbangin merpati bareng sambil bilang kalimat, “Janji untuk kita selamanya.” Pelatihnya sempat kaget tapi tetap mencoba profesional, sementara Azia cuek dan lanjut bercanda.

Momen itu jadi titik paling lucu di sepanjang video. Azia terlihat menikmati setiap detik latihan sambil terus melempar gombalan random yang bikin suasana jadi seperti syuting drama, bukan latihan burung merpati.

Dari awal sampai akhir, video ini menunjukkan sisi spontan dan kocak Azia Riza yang selalu menghibur. Mau belajar profesi apa pun, gaya lucunya selalu muncul. Keseruan lengkapnya bisa kamu tonton langsung di kanal YouTube @aziarizza.
 

(kha)

Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
