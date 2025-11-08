Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

YouTube Series Hai, Amalia!: Ketika Sandy Tak Terima Amelia Dihina

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |17:30 WIB
YouTube Series Hai, Amalia!: Ketika Sandy Tak Terima Amelia Dihina
YouTube Series Hai, Amalia!: Ketika Sandy Tak Terima Amelia Dihina. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah momen pagi yang penuh emosi, suasana di kampus justru berubah jadi penuh drama. Di kelas, Noel yang terkenal cuek malah tidur di meja Tenten.

Melihat hal tersebut, Tenten langsung ngomel. Namun Noel sama sekali tak peduli dan malah pindah ke bangku untuk melanjutkan tidurnya. Tenten yang kesal lalu memfoto Noel diam-diam dan mengirimnya ke grup gosip kampus. 

Tak lama, grup itu heboh banget karena tahu kalau Noel ternyata anak dari pemilik kampus mereka. Suasana semakin ramai sampai Noel terbangun gara-gara suara Tenten yang tidak berhenti ngomel. 

Saat itu, Sandy dan Amelia datang ke kelas. Noel langsung menyapa Amelia dengan santai, bahkan sempat minta tugas. Interaksi kecil itu ternyata bikin Tenten semakin panas.

Setelah jam kuliah selesai, Amelia berdiri di gerbang kampus sambil membaca chat dari Sandy yang bilang mau mengantarkan dirinya pulang. Namun sebelum sempat beranjak, Tenten datang dan langsung ngomel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180611//azia_riza-bJiY_large.jpg
Azia Riza Klaim Pernah Kuliah Teknik Sipil, Tenny Tap sampai Speechless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/33/3179311//shakirra_vier-mC7M_large.jpg
Dari Bandung ke Jakarta demi Nyanyi, Shakirra Tetap Prioritaskan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179303//hai_amelia-H4eJ_large.jpg
Tenten dan Sandy Jadi Pasangan, Amelia Kaget Disandingkan sama Noel dalam Hai, Amelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179307//hai_amelia-NbfP_large.jpg
Hai, Amelia: Sandy Pilih Kerja Efisien dalam Tugas Romeo & Juliet, Tenten Marah Besar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement