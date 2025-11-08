YouTube Series Hai, Amalia!: Ketika Sandy Tak Terima Amelia Dihina

JAKARTA - Setelah momen pagi yang penuh emosi, suasana di kampus justru berubah jadi penuh drama. Di kelas, Noel yang terkenal cuek malah tidur di meja Tenten.

Melihat hal tersebut, Tenten langsung ngomel. Namun Noel sama sekali tak peduli dan malah pindah ke bangku untuk melanjutkan tidurnya. Tenten yang kesal lalu memfoto Noel diam-diam dan mengirimnya ke grup gosip kampus.

Tak lama, grup itu heboh banget karena tahu kalau Noel ternyata anak dari pemilik kampus mereka. Suasana semakin ramai sampai Noel terbangun gara-gara suara Tenten yang tidak berhenti ngomel.

Saat itu, Sandy dan Amelia datang ke kelas. Noel langsung menyapa Amelia dengan santai, bahkan sempat minta tugas. Interaksi kecil itu ternyata bikin Tenten semakin panas.

Setelah jam kuliah selesai, Amelia berdiri di gerbang kampus sambil membaca chat dari Sandy yang bilang mau mengantarkan dirinya pulang. Namun sebelum sempat beranjak, Tenten datang dan langsung ngomel.