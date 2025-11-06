Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Belajar Mancing Bareng Mas-Mas Pemancingan, Azia Bikin Semua Ketawa!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |19:53 WIB
Belajar Mancing Bareng Mas-Mas Pemancingan, Azia Bikin Semua Ketawa!
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Di video “Belajar Mancing Ikan Mas”, Azia Riza lagi-lagi menunjukkan sisi spontan dan humornya yang khas. Datang ke pemancingan buat pertama kalinya, Azia langsung curhat ke kamera kalau sebenarnya ini ide pacarnya yang ngajakin “mancing date.” Ia pun dengan polos bilang, “Mas bisa nggak ajarin saya mancing? Kalau bisa, saya seharian di sini jadi abang tukang pemancingan.”

Mas-mas penjaga pun meladeni dengan sabar, bahkan ikut bercanda bareng Azia. Ketika ditanya, “Mas, pernah nggak mancing tapi emosi?” langsung dijawab, “Wah sering!” dan Azia nyeletuk, “Berarti kita bestia!” Percakapan itu langsung mencair, apalagi setelah mereka saling berbalas pantun: “Ikan hiu, layang-layang.” – “I love you sayang!”

Azia kemudian mulai diajarin melempar umpan, tapi bukannya fokus, ia malah gaya mau loncat ke kolam. Masnya langsung teriak, “Jangan kamunya yang loncat!” dan Azia ketawa ngakak. Walaupun awalnya kagok, Azia terus mencoba sampai akhirnya berhasil lempar umpan dengan benar.

Sambil menunggu, ia ngobrol santai soal apa yang biasanya dilakukan sambil nunggu ikan makan. “Biasanya ngapain mas?” tanya Azia. “Ya duduk aja atau sambil berkhayal gimana caranya biar ikan makan,” jawab masnya santai. Obrolan itu pun mendadak berhenti saat pancingannya bergerak.

Dengan panik tapi excited, Azia narik pancingannya sampai akhirnya berhasil dapet ikan mas pertamanya! Ia girang banget dan langsung nanya, “Kalau saya jadi partner mancing mas, bikin untung atau buntung?” Masnya jawab, “Bikin untung, karena kamu yang bikin juara 1-nya.” Azia pun ngakak puas, sukses menutup hari itu dengan tawa dan ikan hasil tangkapannya sendiri.

???? Tonton keseruannya di channel @aziarizza

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone
Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
