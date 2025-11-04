Capek Tapi Happy! Azia Berhasil Bikin Sambel Seruit Enak Banget

JAKARTA - Masih di restoran khas Lampung, Azia dapet tantangan buat bikin sambel seruit. Dengan celemek terpasang dan ulekan di tangan, dia beraksi bareng salah satu karyawan yang sabar banget ngajarin. Setelah beberapa kali salah dan ngelawak di tengah proses, akhirnya sambelnya jadi juga, dan baunya aja udah nampol!

Sebelum disajikan, Azia masih sempat ngelucu soal “effort” dan “rasa” bareng mas-mas yang ngajarin tadi. Tapi begitu sambelnya selesai, dia langsung semangat nyari karyawan lain buat nyobain hasil racikannya. Mas yang baru datang bilang rasanya mantap, seger, dan pedesnya pas! Azia pun terlihat puas banget.

Beberapa saat kemudian, karyawan pertama datang lagi sambil bawa makanan khas Lampung lengkap dengan lalapan sebagai hadiah. “Karena kakaknya udah berhasil bikin sambel, dapet hadiah dong!” katanya. Azia langsung excited dan nyobain, reaksinya lucu banget pas bilang, “enak tapi pedes banget, gila!”

Sebelum pamit, Azia sempat nanya ke masnya, “jadi saya hari ini bikin untung apa buntung nih?” dan dibales dengan bercanda, “kayaknya bikin buntung sih ka,” tapi langsung disambung, “becanda, bikin untung kok! Kakaknya bantu kerjaan saya jadi saya bisa kerjain yang lain.”

Azia pun nutup video dengan gaya khasnya, “makasih guys udah nemenin Azia jadi chef ngulek sambel seruit di BSD Serpong!” Semua momen lucunya bisa kamu tonton langsung di kanal YouTube @aziarizza!



(kha)