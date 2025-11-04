Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Capek Tapi Happy! Azia Berhasil Bikin Sambel Seruit Enak Banget

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |20:42 WIB
Capek Tapi Happy! Azia Berhasil Bikin Sambel Seruit Enak Banget
Azia Riza
A
A
A

JAKARTA - Masih di restoran khas Lampung, Azia dapet tantangan buat bikin sambel seruit. Dengan celemek terpasang dan ulekan di tangan, dia beraksi bareng salah satu karyawan yang sabar banget ngajarin. Setelah beberapa kali salah dan ngelawak di tengah proses, akhirnya sambelnya jadi juga, dan baunya aja udah nampol!

Sebelum disajikan, Azia masih sempat ngelucu soal “effort” dan “rasa” bareng mas-mas yang ngajarin tadi. Tapi begitu sambelnya selesai, dia langsung semangat nyari karyawan lain buat nyobain hasil racikannya. Mas yang baru datang bilang rasanya mantap, seger, dan pedesnya pas! Azia pun terlihat puas banget.

Beberapa saat kemudian, karyawan pertama datang lagi sambil bawa makanan khas Lampung lengkap dengan lalapan sebagai hadiah. “Karena kakaknya udah berhasil bikin sambel, dapet hadiah dong!” katanya. Azia langsung excited dan nyobain, reaksinya lucu banget pas bilang, “enak tapi pedes banget, gila!”

Sebelum pamit, Azia sempat nanya ke masnya, “jadi saya hari ini bikin untung apa buntung nih?” dan dibales dengan bercanda, “kayaknya bikin buntung sih ka,” tapi langsung disambung, “becanda, bikin untung kok! Kakaknya bantu kerjaan saya jadi saya bisa kerjain yang lain.”

Azia pun nutup video dengan gaya khasnya, “makasih guys udah nemenin Azia jadi chef ngulek sambel seruit di BSD Serpong!” Semua momen lucunya bisa kamu tonton langsung di kanal YouTube @aziarizza!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Youtuber AZBUN Azia Riza
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184637//kata_mereka-DBcv_large.PNG
Dari Siluman Buaya Putih sampai Suara Baris-Berbaris, Ini Ceritanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184635//bk-EDzJ_large.PNG
Perjalanan Karier Anneth Bikin Bu Tenny Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184628//bisikan_gaib-2Ndv_large.PNG
Gangguan Mistis Proyek Dalam Tanah: Lampu Mati, Telepon Gaib, hingga Makhluk Penjaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184618//kata_mereka-ovUz_large.PNG
Kisah Penculikan Para Jenderal di G30S: Dari Rumah ke Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184615//bk-BHW6_large.PNG
Bu Tenny Ungkap Lagu Favoritnya dari Anneth, Suasananya Ikut Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184614//bisikan_gaib-lAPZ_large.PNG
Stasiun Setiabudi Paling Angker! Suara Lari Kecil sampai Pasir Disiram Sesuatu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement