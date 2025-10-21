Artis Bollywood Zahrah Khan Bangga Kolaborasi dengan Dikha Aura Farming

JAKARTA - Nama Rayyan Arkhan Dikha, bocah asal Kuantan Singingi, Riau, kembali jadi perbincangan. Bocah yang dikenal dengan julukan Dikha Aura Farming itu kini berhasil menembus dunia hiburan internasional.

Setelah viral karena aksinya menari di atas perahu saat ajang Pacu Jalur, kini Dikha tampil dalam video klip bersama aktris Bollywood, Zahrah S. Khan. Nama Dikha makin bersinar setelah muncul di video musik yang diunggah di kanal YouTube T-Series, salah satu channel terbesar di dunia dengan lebih dari 305 juta subscribers.

Dalam video tersebut, Dikha tampil percaya diri dengan gaya khasnya. Ia menari bersama Zahrah S. Khan dalam koreografi yang energik dan penuh warna. Video klip itu menampilkan suasana yang mewah dan modern, dengan musik berirama cepat yang membuat penampilan Dikha semakin mencuri perhatian.

Bahkan istilah “Aura Farming” dijadikan judul lagu sekaligus tema utama dalam video tersebut. Kehadiran Dikha di video musik Bollywood ini menjadi bukti bahwa anak daerah juga bisa bersaing di kancah internasional.

Di sisi lain, Zahrah S. Khan melalui akun Instagramnya @zarakhan, telah mengunggah beberapa foto dan video yang menampilkan kebersamaannya dengan Dikha. Dia merasa bangga bisa berkolaborasi dengan Dikha dalam project kali ini.