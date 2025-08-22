Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rapper Melly Mike Doyan Kuliner Indonesia, Ingin Coba yang Pedas!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |16:03 WIB
Rapper Melly Mike Doyan Kuliner Indonesia, Ingin Coba yang Pedas!
Rapper Melly Mike menikmati masakan Nusantara (Foto: IMG/Rizqa)
A
A
A

Rapper Melly Mike tiba di Indonesia dan akan hadir dalam acara perlombaan Pacu Jalur di Kepulauan Riau. Sebelum menyaksikan perlombaan ini, Melly Mike menikmati makan malamnya di House of Tugu, Jakarta dan mencicip berbagai kuliner Indonesia.

“Aku sangat menyukainya, luar biasa. Mungkin aku harus coba yang pedas lain kali,” ucap Mike saat ditemui di kawasan Jakarta Barat.

Dalam momen ini, pelantun Young Black and Rich itu mencicipi beberapa menu nusantara seperti soto ayam, hingga rendang. Dengan lahap, penyanyi asal Amerika Serikat ini sangat menikmati makan malamnya.

Akan menetap di Indonesia selama beberapa hari, Melly Mike mengaku ingin mencoba banyak kuliner Tanah Air yang menggugah selera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178320//zahrah_khan-LOlr_large.JPG
Artis Bollywood Zahrah Khan Bangga Kolaborasi dengan Dikha Aura Farming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178318//dikha_aura_farming-ct9X_large.JPG
Dikha Aura Farming Tembus Layar Bollywood!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/38/3174477//momen_marc_marquez_dan_rayyan_arkhan_dikha_joget_pacur_jalur_di_motogp_mandalika_2025-W2Ig_large.jpg
Joget Pacu Jalur Bareng Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025, Rayyan Arkhan Dikha Dapat Hadiah Sepatu Balap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/406/3165525//festival_pacu_jalur-NEmp_large.JPG
Berkat Viral Tren Aura Farming, Festival Pacu Jalur Tarik 2 Juta Wisatawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/33/3165182//aiser_khaled-J5FV_large.JPG
Influencer Malaysia Aisar Khaled Hadiri Perlombaan Pacu Jalur, Ikuti Tarian Aura Farming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/25/3164349//menbud_fadli_zon_apresiasi_penyelenggaraan_festival_pacu_jalur-4Gws_large.jpeg
Hadiri Festival Pacu Jalur, Menbud Tekankan Promosi Budaya Lokal ke Panggung Internasional
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement