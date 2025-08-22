Rapper Melly Mike Doyan Kuliner Indonesia, Ingin Coba yang Pedas!

Rapper Melly Mike tiba di Indonesia dan akan hadir dalam acara perlombaan Pacu Jalur di Kepulauan Riau. Sebelum menyaksikan perlombaan ini, Melly Mike menikmati makan malamnya di House of Tugu, Jakarta dan mencicip berbagai kuliner Indonesia.

“Aku sangat menyukainya, luar biasa. Mungkin aku harus coba yang pedas lain kali,” ucap Mike saat ditemui di kawasan Jakarta Barat.

Dalam momen ini, pelantun Young Black and Rich itu mencicipi beberapa menu nusantara seperti soto ayam, hingga rendang. Dengan lahap, penyanyi asal Amerika Serikat ini sangat menikmati makan malamnya.

Akan menetap di Indonesia selama beberapa hari, Melly Mike mengaku ingin mencoba banyak kuliner Tanah Air yang menggugah selera.